El mensaje del entrenador de Lakers tras vencer a Rockets en el Juego 1 de la serie de playoffs

Los Angeles Lakers saltarán de nuevo a la duela del Crypto.com Arena este martes, cuando se dispute el segundo encuentro de la primera ronda de playoffs de la Conferencia del Oeste, ante los Houston Rockets.

Después de una contundente victoria el sábado de los dirigidos por JJ Redick, que vencieron 107-98 al equipo de Houston, el entrenador envió un emotivo mensaje, que puede hacer sacar lo mejor de cada uno de sus dirigidos en el resto de la serie.

"Voy a ser honesto con ustedes. La manera en que ustedes prepararon este partido en las últimas semanas, todo lo que hablamos, todo este tiempo que hemos estado juntos, hicieron que elevaramos nuestro nivel. Todavía nos queda mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Hemos tenido una gran semana y necesitamos tres (victorias) más", dijo Redick, en el camerino de los Lakers.

Los Lakers consiguieron una importante victoria, tomando en cuenta que no tuvieron disponibles a sus dos máximos anotadores de la ronda regular: Luka Doncic y Austin Reaves. Todavía no hay fecha de regreso para ambos bases, pero el equipo demostró que puede ganar sin ellos.

JJ Redick’s message to the team after the game 1 win 🔥🔥 pic.twitter.com/0QPFrhPeMn — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 19, 2026

Luke Kennard, quien llegó a mitad de temporada desde los Atlanta Hawks por Gabe Vincent, demostró que la gerencia no se equivocó con su transacción. El escopetero estuvo perfecto, con 5-5 en triples y terminó con 27 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

LeBron James hizo las funciones de base y no defraudó. El veterano terminó con 19 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias, jugando postemporada a los 41 años de edad. Ante la ausencia de Doncic y Reaves, el veterano ha sacado su mejor versión.

Luego hubo aportes importantes, que redondearon la buena noche de los Lakers. Rui Hachimura fue fundamental con 14 puntos, 2 rebotes y 3 robos, mientras que Deandre Ayton culminó la jornada con 19 tantos y 11 tableros.

Por el lado de Houston, no pudieron contar con Kevin Durant y eso fue algo de lo que no se pudieron recuperar. El veterano se lesionó la rodilla en una práctica del pasado jueves y no pudo estar disponible para los Rockets.

Se espera que Durant vuelva para el segundo partido, pero todo dependerá de la evolución de su dolencia. Los Lakers jugarán sin Reaves y Doncic, pero ambos jugadores pueden sumarse al equipo en los duelos que se disputarán en Houston si todo sale como esperan.

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