¿Merece Luka Doncic más apoyo en los rankings MVP de la NBA?

Luka Doncic nunca había estado tan cerca de ganar un MVP de la NBA como lo está en la actual campaña. El base de Los Angeles Lakers sigue como el líder anotador de la liga y está en las conversaciones para el máximo premio de la temporada.

Doncic lidera toda la NBA con sus 32.7 puntos por partido, su segundo mejor promedio de anotación de su carrera desde los 32.9 con los que ganó el campeonato de puntos por partido en la temporada 2023-2024, cuando pertenecía a los Dallas Mavericks.

A pesar de su sólida actuación, Doncic no está recibiendo la atención que merece para este premio, siendo eclipsado por Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP, y Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs.

Después de anotar 41 puntos en la victoria sobre los Nets el pasado viernes, Doncic se quejó públicamente de los que hacen los rankings de candidatos al MVP, al estar por debajo de estas dos figuras e incluso igualado con Jaylen Brown, estrella de los Celtics.

"Ojalá, pero cuanto mejor juego, voy más pa' abajo en los ratings, así que no sé qué más puedo hacer", dijo Doncic en español a un periodista en conferencia de prensa.

“Yea hopefully but the better I play the more I go down in ratings so I don’t know what more I can do”



- Luka when asked what getting MVP award would mean to him. pic.twitter.com/rxOKxcLR2h — Luka Updates (@LukaUpdates) March 28, 2026

Un panel de aproximadamente 100 periodistas deportivos y comentaristas de Estados Unidos y Canadá que cubren la NBA son los encargados en elegir al jugador más influyente de la temporada.

En años anteriores ha existido la tendencia de que los electores se dejan seducir mucho por los resultados de los equipos en los que juegan los candidatos. En este caso, Gilgeous-Alexander pertenece al equipo con mejor récord de la liga, como es el Thunder, y sin Wembanyama los Spurs no estarían en el segundo lugar del Oeste a 2.0 juegos de Oklahoma.

Sin embargo, Doncic debe estar en la discusión y tiene argumentos sólidos. Ha cargado con los Lakers durante toda la temporada, sobre todo en los momentos de lesiones de compañeros como Austin Reaves y LeBron James.

Doncic ha sido clave para que los Lakers hayan ganado 11 de sus últimos 12 compromisos y su influencia en el ataque del equipo dirigido por JJ Redick es innegable. Algunos rankings ponen incluso a Nikola Jokic, de los Nuggets, por encima del esloveno.

Ahí es que surges las preguntas: ¿Qué más tiene que hacer Luka Doncic para merecer un MVP de la NBA? ¿Las evaluaciones con el europeo son distintas a las de sus colegas?

El base promedia 35 puntos, 7.8 rebotes y 7.7 asistencias por partido, en los últimos 19 encuentros de su equipo y conquistar el segundo título de anotación de su carrera será un argumento importante para defender su candidatura al MVP.

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