Milwaukee Bucks queda eliminado: ¿Qué pasará con Giannis Antetokounmpo?

Como era de esperarse, los Milwaukee Bucks verán la postemporada desde casa, después de un año para el olvido que hace pensar que este equipo necesita de forma urgente una renovación que les permita volver a competir por el título en la NBA.

Los Bucks habían logrado nueve clasificaciones consecutivas a los playoffs antes de esta temporada. Desde que tomaron a Giannis Antetokounmpo en el draft, se habían convertido en una franquicia sólida, pero las lesiones del griego y la falta de acompañamiento acabaron con las esperanzas de sus fanáticos en esta temporada.

La derrota por 127-95 ante los San Antonio Spurs de este sábado le colocó el asterisco de eliminados en la tabla de clasificación. Dos victorias en los últimos 10 encuentros han sido suficientes para la temprana eliminación.

The 29-44 Bucks have officially been eliminated from playoff contention with their loss to the Spurs ❌ pic.twitter.com/6zvAmW4lRa — Yahoo Sports (@YahooSports) March 28, 2026

En esa racha, los Bucks han tenido que jugar sin el griego en los últimos seis compromisos debido a una hiperextensión y una contusión ósea en la rodilla izquierda. Ha sido un patrón durante toda la temporada, ya que ha sido la campaña más accidentada para el europeo desde que llegó a la liga.

Antes de la fecha límite de cambios Antetokounmpo estuvo vinculado a otras organizaciones, pero no hubo un acuerdo que convenciera a Milwaukee. Sin embargo, en el verano pueden retomarse esas negociaciones y el griego podría vestir una nueva camiseta a partir de la próxima campaña.

¿Cambiarán los Bucks a Antetokounmpo en la temporada baja?

Los Bucks habían pensado en intercambiar a Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios, pero no encontraron ofertas importantes que les motivara a entregar al dos veces MVP. Si ya lo tuvieron en el mercado antes de la fecha límite de esta campaña, lo más probable es que vuelvan a considerar ofertas.

El griego tiene 13 años de experiencia en la NBA y nunca se había perdido tantos juegos en una temporada como en esta campaña. Buscar una renovación saliendo del europeo y logrando espacio salarial suena un plan interesante para los Bucks.

¿Qué equipos buscarán adquirirlo?

Hay varias organizaciones que han mostrado interés en Giannis, como por ejemplo los Lakers, los Knicks y los Warriors. Son equipos de mercado grande y con estrellas ya establecidas en sus plantillas, pero el punto a tomar en cuenta es si Antetokounmpo quiere ir a una de estas franquicias para estar a la sombra de otros jugadores.

¿Cuál es el contrato de Giannis Antetokounmpo en la NBA?

Giannis Antetokounmpo está en el marco de un contrato por 3 años y 175.3 millones de dólares. Aún le quedan dos años garantizados por $54.1 millones y $58.4 millones, además de poseer una opción de jugador por 62.7 millones de dólares en 2027.

El griego cuenta con la opción de salirse de su contrato en 2027, lo que le permitiría convertirse en agente libre un año antes, renunciando a una opción de jugador valuada en 62.7 millones de dólares.

El alero es elegible para pactar una extensión máxima a partir de este verano, carta que podría jugar tanto a favor de Milwaukee pensando en canjearlo posteriormente.

¿Cuál es su salario anual?

Giannis representa un gasto importante para Milwaukee y pesa aún más cuando pasa tanto tiempo en la lista de lesionados. Su salario actual es de $54,126,450 por la actual temporada, que es parte de la extensión que firmó en octubre de 2023 por 3 años y aproximadamente $186 millones.

Para la campaña que viene (2026-2027) tiene un salario garantizado de $58,456,566, mientras que la opción de jugador de la 2027-2028 contempla un sueldo de $62,786,682.

¿Su contrato tiene cláusula de no cambio?

Aunque este tipo de cláusulas son comunes en estrellas como Giannis, su contrato no la contempla. Así que podría ser cambiado a cualquier equipo de la liga, sin importar lo que quiera el jugador.

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