El motivo por el que Domantas Sabonis se perderá el resto de la temporada de la NBA

Los Sacramento Kings tienen una racha de 14 derrotas y todavía están tratando de pasar el trago amargo de perder a su máxima figura, Domantas Sabonis, por lo que queda de temporada. El equipo se ubica en el último lugar del Oeste y bajo este panorama, será difícil que no terminen la ronda regular en esa penosa posición.

Sabonis, lituano de 29 años de edad, tuvo que ponerle fin a su décima temporada en la liga de forma prematura. Pasó por una cirugía para reparar un desgarro de menisco en su rodilla izquierda y esto le puso fin a su participación, según confirmó el club en un comunicado.

El pívot sufrió la lesión en noviembre, se había perdido 27 juegos de los Kings y regresó con dolores, jugando a pesar de no estar en plenitud de condiciones. Eso pudo agravar su situación y el quirófano fue la única solución que encontró para su problema.

El europeo, que ha sido seleccionado en tres ocasiones al All-Star Game, promedió 15.8 puntos, 11.4 rebotes y 4.1 asistencias en 19 apariciones en la 2025-26. Ahora sin su presencia, los Kings son un equipo en caída libre, con récord de 12 victorias y 44 derrotas.

Zach LaVine, otra de las figuras de Sacramento, también tuvo que pasar por una operación, en este caso de un tendón en la mano, y estará fuera por lo que resta de campaña. Las noticias para el equipo californiano esta temporada no han sido alentadoras y su técnico lo sabe.

"Esto lo hace muy difícil. Te duele por Zach, te duele por Domas", dijo el entrenador de los Kings, Doug Christie, según James Ham de ESPN 1320.

Sacramento es un equipo en plena reconstrucción y buscaron salir de ambas estrellas antes de la fecha límite de cambios, pero no encontraron pactos atractivos para el futuro. Como local este año tienen récord de 9-19 y como visitantes 3-25.

Sabonis y LaVine serán fundamentales para el equipo en la próxima campaña, pero deben buscar un aliado para este dúo en el mercado de temporada muerta. Un base anotador es algo que necesita la franquicia desde hace un buen tiempo.

Los aficionados de Sacramento están acostumbrados a temporadas así. Antes de su última clasificación a los playoffs, en la campaña 2022-23, tenían 16 años sin ver a su equipo participando en postemporada.

