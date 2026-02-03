El motivo por el que Giannis Antetokounmpo no quiere ser cambiado a los Warriors

Faltan apenas horas para el cierre del mercado de la NBA, con la fecha límite de cambios del 5 de febrero y todavía no hay un destino para Giannis Antetokounmpo, el griego que parece haber cumplido ya un ciclo con los Milwaukee Bucks.

El gigante europeo criticó a sus compañeros en una reciente derrota de los Bucks, diciendo que no había química en el equipo de este año. Esto tomó por sorpresa a la gerencia de Milwaukee, que de una vez colocó al ala-pívot en el mercado.

Desde que eso sucedió, los Golden State Warriors han sido vinculados con el jugador de 31 años de edad. Para que Stephen Curry vuelva a ser campeón de la NBA necesita ayuda y Antetokounmpo parece ser el aliado ideal para lograr el título.

Sin embargo, un reciente reporte indica que el griego no está motivado de unirse a Golden State, por la misma razón de la salida de Kevin Durant de este equipo, al no querer estar a la sombra de Curry, quien sigue siendo el líder de la franquicia, sin importar quien venga.

El periodista Jake Fischer indicó que el griego está al tanto de los rumores que lo vinculan con Golden State y que no está entusiasmado de ir a un equipo tan veterano como los Warriors.

"Antetokounmpo podría estar decepcionado con la idea de unirse a un equipo mayor de edad y de enfrentarse a las críticas que recibió Kevin Durant por asociarse en su momento con Curry para poder ganar un campeonato", indicó Fischer.

El griego actualmente está en la lista de lesionados, pero vive una buena campaña en el plano individual. Tiene promedios de 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en 30 partidos esta campaña y sigue siendo uno de los mejores anotadores de la liga.

Después de Golden State, otros equipos que han aparecido en los rumores de cambio son Los Angeles Lakers, Houston Rockets, y New York Knicks. Todos son de mercado grande, algo que beneficiaría a Antetokounmpo en su misión de ganar otro campeonato.

El dos veces MVP de la NBA se coronó en la temporada 2021, con el apoyo de Khris Middleton. Ahora parece está huérfano en un equipo que se ubica en el puesto 12 de la Conferencia del Este, con récord de 18 victorias y 29 derrotas, en una posición complicada para aspirar, al menos, ir al Play In, en lo que es la última puerta para acceder a los playoffs.

