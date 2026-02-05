El motivo de los Warriors para no cambiar a Draymond Green antes de la fecha límite

Los Golden State Warriors tenían disponible a Draymond Green para buscar otros objetivos en el mercado de traspasos de la NBA. Sin embargo, los movimientos hicieron que el conjunto de California quisiera mantener al veterano.

Con la llegada de Kristaps Porzingis al equipo, los internos de Golden State ahora lucen más respaldados y Green puede ser utilizado como puesto cuatro, el lugar en el que más se siente cómodo en la cancha.

Green puede hacer pareja de 4 y 5 con Porzingis y eso le dará mayor peso defensivo a un club que necesitaba a un jugador de esas características para mejor de cara a la recta final de la ronda regular.

Porzingis y Green ahora son compañeros de equipo | Jerome Miron-Imagn Images

El veterano intentó mantenerse alejado de los rumores que lo vinculaban con otras franquicias. Todavía no conoce lo que es jugar en otro equipo y su deseo era terminar su carrera en San Francisco, junto con su amigo Stephen Curry, con el que ha ganado cuatro campeonatos.

"Llevo aquí 14 años", declaró Green a ESPN hace unos días. "No tengo motivos para preocuparme por irme. Pero si me traspasan, es parte del negocio. Sin embargo, no me quita el sueño. Dormí de maravilla anoche".

Green ha participado en 4 Juegos de Estrellas, tiene 4 campeonatos de la NBA y ha sido elegido en 9 ocasiones al equipo defensivo All-NBA. Es un jugador con más presencia en el costado defensivo, pero con Porzingis el juego interno en ataque está asegurado.

Porzingis promedia 17.1 puntos, 5.1 rebotes y 1.3 tapones. Será el centro del equipo dirigido por Steve Kerr, que entregó a Jonathan Kuminga y a Buddy Hield a los Atlanta Hawks en el movimiento.

Aunque el objetivo principal era Giannis Antetokounmpo, ni siquiera un paquete que incluía a Green, Kuminga y Hield pudo convencer a los Bucks de soltar al dos veces MVP de la NBA. Por lo que resta de campaña, el griego se mantendrá en Milwaukee, aunque se sabe que no está a gusto en el club.

Los Warriors están en el octavo lugar de la Conferencia del Oeste, con récord de 27 victorias y 24 derrotas, con una racha de dos derrotas al hilo y un pobre desempeño como visitantes con marca de 10 y 15 en la carretera.

Con los movimientos que hizo el equipo antes del cierre de la fecha límite de cambios, los seguidores de los Warriors tienen motivos para entusiasmarse, con el juego interno que les proporcionará la dupla conformada entre Green y Porzingis.

