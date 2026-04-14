NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Miami Heat vs. Charlotte Hornets en TV y streaming

Con miras a obtener un boleto a los playoffs, el Miami Heat (43-39) visita este martes a los Charlotte Hornets (44-38) en el primer encuentro del Play-In de la NBA 2026.

El elenco del sur de la Florida terminó con dos victorias corridas la ronda regular, así que intentará mantener la dinámica positiva en un desafío de vida o muerte, ya que el ganador de este choque rivalizará ante el perdedor entre Philadelphia 76ers (séptimo del Este) y Orlando Magic (octavo), por la última plaza a la primera ronda de la mediática fase de postemporada. Por el contrario, quien caiga en el Spectrum Center quedará eliminado.

A su vez, Charlotte tuvo momentos destacados en la etapa clasificatoria; sin embargo, su mal comienzo de curso le pasó factura a la hora de meterse directamente a los playoffs.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Miami Heat vs. Charlotte Hornets?

Ciudad: Charlotte, North Carolina, Estados Unidos.

Fecha: martes 14 de abril.

Horario: 7:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:30 p.m. (México DF); 1:30 a.m. del 15 de abril (España).

Estadio: Spectrum Center.

¿Cómo se podrá ver el Heat vs. Hornets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN Amazon Prime Video México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España DAZN DAZN+ y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Heat y Hornets

Heat Hornets W | Hawks 117 - Heat 143 W | Hornets 110 - Knicks 96 W | Heat 140 - Wizards 117 L | Pistons 118 - Hornets 100 L | Heat 114 - Raptors 128 L | Hornets 102 - Celtics 113 L | Heat 95 - Raptors 121 W | Hornets 122 - Timberwolves 108 W | Wizards 136 - Heat 152 W | Pacers 108 - Hornets 129

Últimas noticias de Miami Heat

Pese a ser el líder anotador del equipo y asistir a su primer Juego de estrellas en esta 2025/2026, Norman Powell seguirá de suplente, como en los últimos encuentros del Heat, tal y como confirmó el entrenador Erik Spoelstra al USA Today.

NBC Sports reveló que el también tirador, pero sueco, Pelle Larsson, es duda para el decisivo partido ante los Hornets debido a molestias en el pie.

Últimas noticias de Charlotte Hornets

El productivo escolta, aunque suplente, Coby White, está confirmado para el desafío frente al Heat tras confrontar problemas en su pantorrilla.

Reportes de lesionados de Heat y Hornets

Heat: Pelle Larsson duda (pie), Nikola Jovic fuera (tobillo) y Dru Smith fuera (pie).

Hornets: no tiene lesionados.

Probables quintetos abridores de Heat y Hornets

Heat: Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Kel'el Ware.

Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges y Moussa Diabaté.

Pronóstico SI ES

Será un duelo distante de lo que, a priori, sería uno entre el noveno y el décimo clasificado del Este, ya que Hornets y Heat tienen nóminas muy talentosas y han recuperado a sus principales jugadores para esta fase. No obstante y aunque Miami posee más experiencia en postemporada, Charlotte ha elevado su nivel desde febrero y hará de local.

Resultado: victoria de Hornets.

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