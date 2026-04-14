NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Miami Heat vs. Charlotte Hornets en TV y streaming
Con miras a obtener un boleto a los playoffs, el Miami Heat (43-39) visita este martes a los Charlotte Hornets (44-38) en el primer encuentro del Play-In de la NBA 2026.
El elenco del sur de la Florida terminó con dos victorias corridas la ronda regular, así que intentará mantener la dinámica positiva en un desafío de vida o muerte, ya que el ganador de este choque rivalizará ante el perdedor entre Philadelphia 76ers (séptimo del Este) y Orlando Magic (octavo), por la última plaza a la primera ronda de la mediática fase de postemporada. Por el contrario, quien caiga en el Spectrum Center quedará eliminado.
A su vez, Charlotte tuvo momentos destacados en la etapa clasificatoria; sin embargo, su mal comienzo de curso le pasó factura a la hora de meterse directamente a los playoffs.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Miami Heat vs. Charlotte Hornets?
- Ciudad: Charlotte, North Carolina, Estados Unidos.
- Fecha: martes 14 de abril.
- Horario: 7:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:30 p.m. (México DF); 1:30 a.m. del 15 de abril (España).
- Estadio: Spectrum Center.
¿Cómo se podrá ver el Heat vs. Hornets en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
ESPN
Amazon Prime Video
México
ESPN
Amazon Prime Video
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN+ y NBA League Pass
Los resultados de los últimos 5 partidos de Heat y Hornets
Heat
Hornets
W | Hawks 117 - Heat 143
W | Hornets 110 - Knicks 96
W | Heat 140 - Wizards 117
L | Pistons 118 - Hornets 100
L | Heat 114 - Raptors 128
L | Hornets 102 - Celtics 113
L | Heat 95 - Raptors 121
W | Hornets 122 - Timberwolves 108
W | Wizards 136 - Heat 152
W | Pacers 108 - Hornets 129
Últimas noticias de Miami Heat
- Pese a ser el líder anotador del equipo y asistir a su primer Juego de estrellas en esta 2025/2026, Norman Powell seguirá de suplente, como en los últimos encuentros del Heat, tal y como confirmó el entrenador Erik Spoelstra al USA Today.
- NBC Sports reveló que el también tirador, pero sueco, Pelle Larsson, es duda para el decisivo partido ante los Hornets debido a molestias en el pie.
Últimas noticias de Charlotte Hornets
- El productivo escolta, aunque suplente, Coby White, está confirmado para el desafío frente al Heat tras confrontar problemas en su pantorrilla.
Reportes de lesionados de Heat y Hornets
- Heat: Pelle Larsson duda (pie), Nikola Jovic fuera (tobillo) y Dru Smith fuera (pie).
- Hornets: no tiene lesionados.
Probables quintetos abridores de Heat y Hornets
- Heat: Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Kel'el Ware.
- Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges y Moussa Diabaté.
Pronóstico SI ES
Será un duelo distante de lo que, a priori, sería uno entre el noveno y el décimo clasificado del Este, ya que Hornets y Heat tienen nóminas muy talentosas y han recuperado a sus principales jugadores para esta fase. No obstante y aunque Miami posee más experiencia en postemporada, Charlotte ha elevado su nivel desde febrero y hará de local.
Resultado: victoria de Hornets.
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