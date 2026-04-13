¿Qué equipos clasificaron al torneo Play-In de la NBA de 2026 y cuáles son los cruces?

La temporada regular de la NBA 2025/2026 acaba de bajar el telón; sin embargo, la tensión ahora se traslada a un Play-In que antecederá a los mediáticos playoffs.

Si bien ya existen 12 equipos clasificados directamente a los propios playoffs (seis por cada conferencia), el cuadro final no está completo, pues todavía quedan cuatro cupos por dirimir; dos en el Este y dos en el Oeste; mismos que saldrán de mini llaves conformadas por franquicias que no lograron la consistencia necesaria en los 82 partidos previos.

Dichos clubes, los cuales en su mayoría han afrontado múltiples problemas de lesiones y rachas negativas en los meses recientes, ven en este pequeño torneo una ventana de redención definitiva para meterse en la etapa más electrizante de la National Basketball Association.

¿Qué equipos clasificaron por conferencia al Play-In de la NBA 2026?

Hay que mencionar que el Play-In lo disputan los elencos que terminaron entre el séptimo y décimo lugar de la tabla en cada conferencia.

Mientras tanto, el formato empareja de entrada al séptimo contra el octavo, en casa del primero, y el ganador se queda con la posición siete de su conferencia en playoffs, y el derecho de retar al segundo preclasificado de la misma en una serie al mejor de siete encuentros.

Por su parte, el perdedor de ese primer duelo hará de local ante el ganador del choque entre el noveno y el décimo de su segmento, en vías de concretar el octavo y último cupo a la primera ronda, que a su vez significa rivalizar ante la mejor escuadra de la conferencia.

En consecuencia, los representantes del Este en el venidero Play-In serán Philadelphia 76ers (7), Orlando Magic (8), Charlotte Hornets (9) y Miami Heat (10), al tiempo que en el Oeste dirán presente Phoenix Suns (7), Portland Trail Blazers (8), Los Angeles Clippers (9) y Golden State Warriors (10).

¿Cuáles serán los cruces del Play-In de la NBA 2026?

Los 76ers recibirán al Magic por el derecho a enfrentar a los Detroit Pistons en la ronda inicial de playoffs, en tanto que la otra mini llave del Este estará conformada por Hornets y Heat. Ya en relación al Oeste, los emparejamientos del Play-In serán Suns-Trail Blazers y Clippers-Warriors.

Sin dudas, este formato garantiza intensidad desde el minuto inicial, dado que algunos equipos tendrán margen de error mínimo, o nulo, en su camino hacia la siguiente fase.

¿Quiénes son los favoritos del Play-In de la NBA 2026?

A pesar de perder al estelar centro Joel Embiid por lesión, Philadelphia es aspirante fuerte a ganar uno de los dos boletos a los playoffs que reparte la Conferencia Este, aunque Orlando, Charlotte y Miami no dejan de ser equipos competitivos, tal y como lo indican sus récords positivos en la regular.

Igualmente, el panorama es de pronóstico reservado en el Oeste, debido a que Phoenix no llega en su mejor momento para recibir al dinámico quinteto de Portland, mientras que el derrotado de ese juego también tendrá que sudar para, como local, quedarse con el último ticket a playoffs versus Clippers o Golden State.

¿Cuándo inicia el Play-In de la NBA 2026?

El torneo Play-In de la NBA 2026 contará con un total de seis compromisos; tres por conferencia, y comenzará este martes (14 de abril), teniendo como fecha de culminación el viernes 17 de abril, previo a que se abra la puerta de los playoffs.

¿Dónde ver los juegos del Play-In de la NBA 2026 en vivo, TV y Streaming?

Los partidos de la etapa previa a los playoffs de la elitista competición podrán verse en vivo a través de diversas cadenas deportivas nacionales e internacionales y plataformas de streaming, las cuales se repasarán a continuación:

En Estados Unidos, los juegos se repartirán entre las cadenas ABC, TNT y ESPN, aunado al NBA League Pass en streaming.

En relación a Latinoamérica, ESPN y su servicio digital asociado, Disney+, ofrecerán la cobertura completa, permitiendo a los aficionados seguir cada duelo del Play-In y cada acción en tiempo real.

Por último, DAZN, con su DAZN App, y Amazon Prime serán los encargados de emitir la postemporada de la famosa contienda norteamericana para España.

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