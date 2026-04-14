NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers en TV y streaming

Los Angeles Clippers reciben a los Golden State Warriors por segunda vez esta semana, pero esta vez para enfrentarse por el torneo Play-In de la NBA, que define a los últimos clasificados a los playoffs de la liga.

Los Warriors no se jugaban nada cuando cayeron 115-110 en Los Angeles el pasado domingo, cuidando a sus piezas, ya que no habían posibilidades de mejorar su situación en la tabla de clasificación. Sin embargo, ahora la temporada se resume en un partido.

Golden State derrotó a los Clippers en octubre, pero el equipo de Los Angeles ha ganado los tres enfrentamientos disputados en lo que va del 2026. Con un Stephen Curry limitado por sus dolencias de rodilla, será un desafío complicado para el equipo dirigido por Steve Kerr.

Curry tendrá minutos limitados en este compromiso | Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Golden State Warriors vs.

Los Angeles Clippers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: Miércoles 15 de abril.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:00 p.m. (México DF); 4:00 a.m. del 16 de abril (España).

Estadio: Intuit Dome

¿Cómo se podrá ver el Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos No disponible en TV tradicional Amazon Prime Video (Exclusiva) México No disponible en TV tradicional Amazon Prime Video y NBA League Pass Resto de Latinoamérica Movistar+ Amazon Prime Video y NBA League Pass España ESPN Amazon Prime Video y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Warriors y Clippers

Warriors Clippers L | Warriors 110-115 Clippers W | Clippers 115-110 Warriors L | Warriors 118-124 Kings L | Clippers 97-116 Trail Blazers L | Warriors 103-119 Lakers L | Clippers 110-128 Thunder L | Warrios 116-117 Rockets W | Clippers 116-103 Mavericks L | Warriors 111-118 Cavaliers W | Clippers 138-109 Kings

Últimas noticias de Golden State Warriors

Stephen Curry volvió a la acción el domingo, tras perderse los dos últimos partidos de su equipo por dolencias en la rodilla. Cabe recordar que se perdió 27 juegos seguidos esta temporada por esa lesión. El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, indicó que el base veterano tendrá un límite de 29 minutos para cuidar su salud.

Al Horford también recibirá minutos limitados en este compromiso, después de perderse el último mes de campaña por una lesión. El pívot dominicano comenzará desde el banco de suplente, según confirmó el entrenador Kerr.

Últimas noticias de Clippers

El entrenador de los Clippers, Ty Lue, habló de la situación de Kawhi Leonard, quien recibió descanso el domingo ante los Warriors, en el último juego de ronda regular. “Ha estado lidiando con algunas cosas las últimas semanas con su muñeca y con su tobillo”, dijo Lue. “Así que pensamos que sería inteligente ponerlo lo más cerca posible del 100%”.

Los Clippers hicieron historia en la ronda regular de la NBA, al convertirse en el primer equipo que logra terminar con un récord ganador (42-40) después de haber estado 15 juegos por debajo de .500.

Reportes de lesionados de Warriors y Clippers

Warriors: Jimmy Butler fuera (cirugía ligamento cruzado), Al Horford fuera (duda), Moses Moody fuera (cirugía tendón rotuliano), Gui Santos día a día (molestias en la pelvis).

Clippers: Kawhi Leonard está en duda por un dolor en la rodilla, que le hizo perderse el compromiso del domingo.

Probables quintetos abridores de Warriors y Clippers

Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green, Kristaps Porzingis.

Clippers: Darius Garland, Kris Dunn, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr., Brook Lopez.

Pronóstico SI ES

Los Warriors están muy limitados, con un Stephen Curry tocado y perdiendo los últimos siete partidos de la ronda regular. Los Clippers vienen en ascenso, tuvieron una gran segunda mitad de temporada y son los claros favoritos.

Resultado: Victoria de Clippers.

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