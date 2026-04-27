NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets en TV y streaming

Los Minnesota Timberwolves están a un triunfo de eliminar, sin ser favoritos, a los Denver Nuggets por segunda ocasión en los últimos tres Playoffs de la NBA. Sin embargo, el elenco de Minneapolis tendrá que mostrar personalidad y trabajo coral si quiere sacar adelante el Juego 5, este lunes, sin dos de sus figuras clave, especialmente su máxima estrella, Anthony Edwards.

En efecto, los T-Wolves saldrán a la duela del Ball Arena intentando contrarrestar de alguna forma la baja de Ant-Man, incluso para lo que resta de serie, por lo que lucirán obligados a mantener su eficacia defensiva en pro de anular a los dos referentes del club de Colorado, Nikola Jokic y Jamal Murray.

De cualquier manera, este atractivo desafío se podrá ver desde todos los lugares del planeta y por distintas plataformas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets?

Ciudad: Denver, Colorado, Estados Unidos.

Fecha: lunes 27 de abril.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 28 de abril (España).

Estadio: Ball Arena.

¿Cómo se podrá ver el Timberwolves vs. Nuggets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock México Exclusivo en streaming Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica Exclusivo en streaming Amazon Prime Video España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video y DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves Nuggets W | Nuggets 96 - Timberwolves 112 L | Nuggets 96 - Timberwolves 112 W | Nuggets 96 - Timberwolves 113 L | Nuggets 96 - Timberwolves 113 W | Timberwolves 119 - Nuggets 114 L | Timberwolves 119 - Nuggets 114 L | Timberwolves 105 - Nuggets 116 W | Timberwolves 105 - Nuggets 116 W | Pelicans 126 - Timberwolves 132 L | Spurs 118 - Nuggets 128

Últimas noticias de Minnesota Timberwolves

ESPN confirmó que Anthony Edwards perderá algunas semanas debido a su hiper extensión de la rodilla izquierda sufrida en el segundo cuarto del Juego 4, así que no volverá en esta serie.

Quien tampoco accionará pero por lo que queda de playoffs es el base Donte DiVincenzo a raíz de su rotura del tendón de Aquiles del partido anterior. Según NBC Sports, perderá alrededor de un año.

Últimas noticias de Denver Nuggets

El USA Today indicó que el jerárquico ala-pívot de los Nuggets, Aaron Gordon, es duda para este compromiso debido a sus persistentes problemas de pantorrilla. De hecho, el ex Orlando Magic ya se perdió el tercer partido ante T-Wolves.

Reportes de lesionados de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Anthony Edwards fuera (rodilla) y Donte DiVincenzo fuera (tendón de Aquiles).

Nuggets: Aaron Gordon duda (pantorrilla) y Peyton Watson fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Lakers y Rockets

Timberwolves: Mike Conley Jr., Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.

Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon y Nikola Jokic.

Pronóstico SI ES

A pesar de estar obligado a ganar los tres hipotéticos encuentros restantes, Denver tiene que sacar ventaja de las dos delicadas ausencias de Minnesota, en especial la de un Edwards que es la punta de lanza en la ofensiva del coach Chris Finch. Además, los Nuggets actuarán en casa en este Juego 5.

Resultado: victoria de Nuggets.

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