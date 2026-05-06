NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs en TV y streaming

Los San Antonio Spurs saben que deben recuperarse rápido y este miércoles tendrán la revancha en casa ante los Minnesota Timberwolves, equipo que venció 104-102 en el primer compromiso de las Semifinales de la Conferencia Oeste.

"Fue mi responsabilidad", dijo Victor Wembanyama, estrella de los Spurs, después de la derrota.

El francés registró 15 rebotes y un récord histórico para un partido de playoffs de la NBA con 12 tapones, pero sufrió su segunda derrota en juegos de postemporada en su carrera.

"Gasté demasiada energía (en defensa) y en cosas que realmente no ayudaron al equipo", comentó para NBA.com. "Así que eso es mi culpa. Pero lo primero es que tengo que empezar a encestar".

Anthony Edwards fue clave con 18 puntos desde el banco, después de recuperarse de una lesión de rodilla.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs?

Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Fecha: Miércoles 6 de mayo.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 6 de mayo (España).

Estadio: Frost Bank Center.

¿Cómo se podrá ver el Timberwolves vs. Spurs en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN NBA League Pass México ESPN Disney +, NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney +, NBA League Pass España Movistar + Movistar +

Los resultados de los últimos 5 partidos de Timberwolves y Spurs

Timberwolves Spurs W | Timberwolves 104-102 Spurs L | Spurs 102-104 Timberwolves W | Timberwolves 113-125 Nuggets W | Spurs 114-95 Trail Blazers L | Timberwolves 113-125 Nuggets W | Spurs 114-93 Trail Blazers W | Timbervoles 112-96 Nuggets W | Spurs 120-108 Trail Blazers W | Timberwolves 113-96 Nuggets L | Spurs 111-98 Trail Blazers

Últimas noticias de Minnesota Timberwolves

El entrenador de Minnesota, Chris Finch, habló de los tapones de Wembanyama, en una declaración que ha generado polémica en las redes sociales. "Noche histórica. Pero cuando miramos los 12 bloqueos, al menos cuatro fueron interferencias (goaltending)", dijo Finch. "Es alarmante que no se pitara ninguno. ¿Es un bloqueador generacional, mide 2.29m, va tras todo y no hay una atención especial sobre si son interferencias? Si contamos cuatro, son ocho puntos. En la NBA, ocho puntos son una diferencia masiva", dijo el estratega.

Últimas noticias de San Antonio Spurs

Dylan Harper, novato de los Spurs, lideró al equipo con 18 puntos desde la banca, cubriendo los minutos de Stephon Castle, quien salió por faltas por segundo juego consecutivo. "Nuestro objetivo es mejorar", dijo Harper. "Es una serie, no un solo juego. Vamos a recuperarnos; no vamos a dejar que esto nos afecte".

Reporte de lesionados de Timberwolves y Spurs

Timberwolves: Donte DiVincenzo fuera (talón de Aquiles).

Spurs: Carter Bryant duda (pie) y David Jones fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Timberwolves y Spurs

Timberwolves: Mike Conley Jr., Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.

Timberwolves: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wembanyama.

Pronóstico SI ES

San Antonio debe dar un paso hacia adelante en la serie y, en ese sentido, deben mejorar su producción en ataque. Wembanyama debe tomar mayor responsabilidad en ataque y no desgastarse tanto en la defensa.

Resultado: Victoria de Spurs.

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