NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs en TV y streaming

Los San Antono Spurs pudieran ser el segundo equipo de la NBA en conseguir su boleto a las Semifinales de Conferencia (Oklahoma City Thunder el primero), también en el Oeste, si superan la noche de este martes a Portland Trail Blazers en el quinto partido de su serie de playoffs.

En efecto y pese a perder la localía, momentáneamente, tras el segundo desafío, los texanos se han recuperado de forma categórica, sumando triunfos en los recientes dos compromisos en Oregon, y contando en el último de estos con su máximo referente actual, Victor Wembanyama, quien pasó con éxito el protocolo de conmoción cerebral.

A su vez, los Trail Blazers saben que han cumplido con creces en este curso, el cual, a priori, no los daba como candidatos a meterse en postemporada. Sin embargo, Portland intentará volver a sorprender en el Frost Bank Center en vías de extender la eliminatoria.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs?

Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Fecha: martes 28 de abril.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 29 de abril (España).

Estadio: Frost Bank Center.

¿Cómo se podrá ver el Trail Blazers y Spurs en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN Fubo TV y NBA League Pass México ESPN 3 Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN 2 y ESPN 3 Disney+ España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video, DAZN y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers Spurs L | Spurs 114 - Trail Blazers 93 W | Spurs 114 - Trail Blazers 93 L | Spurs 120 - Trail Blazers 108 W | Spurs 120 - Trail Blazers 108 W | Trail Blazers 106 - Spurs 103 L | Trail Blazers 106 - Spurs 103 L | Trail Blazers 98 - Spurs 111 W | Trail Blazers 98 - Spurs 111 W | Trail Blazers 114 - Suns 110 L | Nuggets 128 - Spurs 118

Últimas noticias de Portland Trail Blazers

El entrenador en jefe de los Blazers, el brasileño Tiago Splitter, señaló en conferencia de prensa la noche del lunes que al margen de lo que ocurra en la serie contra Spurs, está "muy orgulloso" de su equipo, luego de avanzar a los playoffs por primera vez en cinco años.

Últimas noticias de San Antonio Spurs

NBC Sports reportó que, pese a su pequeña lesión en la mano izquierda, producida en el segundo cuarto del Juego 4, el ascendente base Stephon Castle será titular este martes en el quinto compromiso de esta batalla de primera ronda.

Reportes de lesionados de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers: Damian Lillard fuera (tendón de Aquiles).

Spurs: Jordan McLaughlin duda (tobillo) y David Jones fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan.

Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wembanyama.

Pronóstico SI ES

Portland tiene talento y potencial de cara al futuro; no obstante, San Antonio, con Wemby de vuelta a la acción, es un rival muy fuerte y difícilmente desaproveche la ocasión de acabar con la serie en su feudo.

Resultado: victoria de Spurs.

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