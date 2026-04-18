NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs en TV y streaming

Los Portland Trail Blazers sobrevivieron al torneo Play-In de la NBA y ahora se medirán a los San Antonio Spurs en la primera ronda de postemporada en la Conferencia del Oeste.

Los Trail Blazers remontaron en el Play-In para derrotar a los Phoenix Suns y con ello aseguraron la séptima posición de su conferencia y ahora tendrán que medirse a los Spurs, segundos clasificados, después de una temporada de 62-20.

Los Spurs, liderados por el francés Víctor Wembanyama, terminaron con 8 victorias en sus últimas 10 presentaciones en la ronda regular. Será el estreno del espigado jugador, candidato al MVP de la temporada, en unos playoffs.

La serie comienza en San Antonio, en el Frost Bank Center, antes de trasladarse al Moda Center en Portland.

Victor Wembanyama se estrenará en playoffs | Scott Wachter-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs?

Ciudad: San Antonio, Estados Unidos.

Fecha: domingo19 de abril.

Horario: 9:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:00 p.m. (México DF); 3:00 a.m. del 20 de abril (España).

Estadio: Frost Bank Center

¿Cómo se podrá ver el Trail Blazers vs. Spurs en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Amazon Prime Video Amazon Prime Video / NBA League Pass México Amazon Prime Video Amazon Prime Video / NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España DAZN DAZN+, Amazon Prime Video y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Trail Blazers y Spurs

Trail Blazers Spurs W | Trail Blazers 114-110 Suns L | Spurs 118-128 Nuggets W | Trail Blazers 122-110 Kings W | Spurs 139-120 Mavericks W | Trail Blazers 116-97 Clippers W | Spurs 112-101 Trail Blazers L | Trail Blazers 101-112 Spurs W | Spurs 115-102 76ers L | Trail Blazers 132-137 Nuggets L | Spurs 134-136 Nuggets W | Trail Blazers 118-106 Pelicans W | Spurs 118-99 Clippers

Últimas noticias de Portland Trail Blazers

Jerami Grant sumó 16 puntos (5 de 12 en tiros de campo, 2 de 2 en tiros libres), dos rebotes, un bloqueo y cuatro triples en la victoria del martes sobre los Suns. El alero regresó a las canchas por primera vez desde finales de marzo.

Mattisse Thybulle superó sus problemas de tobillo y estará disponible para la serie contra los Spurs.

Últimas noticias San Antonio Spurs

El reportero Michael C. Wright, de ESPN, informó que Mitch Johnson espera que Dylan Harper (pulgar) juegue este domingo en el Juego 1 contra los Trail Blazers. Harper se lastimó el pulgar izquierdo en el final de la temporada regular.

Stephon Castle ya ha superado sus dolencias en el pie, que lo marginaron en las últimas semanas de la ronda regular, y estará disponible.

Reportes de lesionados de Trail Blazers y Spurs

Trail Blazers: Pelle Larsson duda (pie), Nikola Jovic fuera (tobillo) y Dru Smith fuera (pie).

Spurs: David Jones fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Trail Blazers y Spurs

Trail Blazers: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan.

Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Victor Wembanyama.

Pronóstico SI ES

Los Spurs son un equipo más sólido, con Wembanyama como su principal figura. Si logran mantener los porcentajes que mostraron en la ronda regular, no van a tener problemas para superar a los Trail Blazers. Comenzar en casa es una ventaja muy grande para San Antonio.

Resultado: victoria Spurs.

Más contenido de NBA