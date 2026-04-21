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Sports Illustrated

NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs en TV y streaming

El elenco de Oregon necesita triunfar este martes para igualar una serie en la que no es favorito ante su par texano
John Griswold|
Los San Antonio Spurs lideran la serie 1-0 sobre los Portland Trail Blazers en los Playoffs de la NBA
Los San Antonio Spurs lideran la serie 1-0 sobre los Portland Trail Blazers en los Playoffs de la NBA | Scott Wachter-Imagn Images

A pesar de llegar inspirados por "robar" la séptima siembra del Oeste en el Play-In, los Portland Trail Blazers chocaron con una realidad el pasado domingo: el talento de unos San Antonio Spurs que demostraron autoridad en el Juego 1 de esta serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA.

De ese modo, los de Oregon lucen obligados a triunfar en el segundo compromiso, también de visita, para meterse de lleno en la eliminatoria y, de paso, robar la localía.

Claro está, los Spurs lucen muy sólidos e intentarán hacer valer de nuevo un Frost Bank Center en el que apenas han perdido ocho de 41 partidos entre ronda regular y playoffs.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs?

  • Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos.
  • Fecha: martes 21 de abril.
  • Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 22 de abril (España).
  • Estadio: Frost Bank Center.

¿Cómo se podrá ver el Trail Blazers vs. Spurs en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming

Estados Unidos

NBC

Peacock, FuboTV, DIRECTV STREAM

México

Exclusivo en streaming

Amazon Prime Video

Resto de Latinoamérica

Exclusivo en streaming

NBA League Pass

España

Exclusivo en streaming

Amazon Prime Video y DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers

Spurs

L | Trail Blazers 98 - Spurs 111

W | Trail Blazers 98 - Spurs 111

W | Trail Blazers 114 - Suns 110

L | Nuggets 128 - Spurs 118

W | Kings 110 - Trail Blazers 122

W | Mavericks 120 - Spurs 139

W | Clippers 97 - Trail Blazers 116

W | Trail Blazers 101 - Spurs 112

L | Trail Blazers 101 - Spurs 112

W | 76ers 102 - Spurs 115

Últimas noticias de Portland Trail Blazers

  • El entrenador del club de Oregon, el brasileño Tiago Splitter, confirmó al USA Today que el experimentado alero Jerami Grant aún no está al 100% de sus problemas de pantorrilla, pero será utilizado el tiempo que sea necesario en este Juego 2.
  • La NBA incluyó al israelí Deni Avdija entre los tres finalistas al premio Jugador Más Mejorado de la temporada regular, tras dejar 24.2 puntos de media con 6.9 rebotes y 6.7 asistencias, aunado a debutar en el All-Star.

Últimas noticias de San Antonio Spurs

  • El base Jordan McLaughlin tampoco estará en el segundo desafío ante los Trail Blazers debido a su lesión de tobillo, según confirmó NBC Sports.
  • Por su parte, el astro francés Victor Wembanyama fue nombrado Jugador Defensivo del Año, así que pudiera lograr un doblete individual histórico si también es elegido MVP, premio para el cual es finalista en la 2025/2026.

Reportes de lesionados de Trail Blazers vs. Spurs

  • Trail Blazers: Damian Lillard fuera (tendón de Aquiles).
  • Spurs: Jordan McLaughlin fuera (tobillo) y David Jones fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Trail Blazers vs. Spurs

  • Trail Blazers: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan.
  • Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wemanyama.

Pronóstico SI ES

Los Blazers tienen mucho más talento de lo que muchos creen, y tienen poco que perder enfrentando al segundo sembrado del Oeste. Sin embargo, los texanos son muy fuertes en casa, por lo que, estando con su roster completo, es muy complicado que pierdan este partido.

Resultado: victoria de Spurs.

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Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

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