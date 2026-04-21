NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs en TV y streaming

A pesar de llegar inspirados por "robar" la séptima siembra del Oeste en el Play-In, los Portland Trail Blazers chocaron con una realidad el pasado domingo: el talento de unos San Antonio Spurs que demostraron autoridad en el Juego 1 de esta serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA.

De ese modo, los de Oregon lucen obligados a triunfar en el segundo compromiso, también de visita, para meterse de lleno en la eliminatoria y, de paso, robar la localía.

Claro está, los Spurs lucen muy sólidos e intentarán hacer valer de nuevo un Frost Bank Center en el que apenas han perdido ocho de 41 partidos entre ronda regular y playoffs.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs?

Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Fecha: martes 21 de abril.

Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 22 de abril (España).

Estadio: Frost Bank Center.

¿Cómo se podrá ver el Trail Blazers vs. Spurs en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock, FuboTV, DIRECTV STREAM México Exclusivo en streaming Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica Exclusivo en streaming NBA League Pass España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video y DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers Spurs L | Trail Blazers 98 - Spurs 111 W | Trail Blazers 98 - Spurs 111 W | Trail Blazers 114 - Suns 110 L | Nuggets 128 - Spurs 118 W | Kings 110 - Trail Blazers 122 W | Mavericks 120 - Spurs 139 W | Clippers 97 - Trail Blazers 116 W | Trail Blazers 101 - Spurs 112 L | Trail Blazers 101 - Spurs 112 W | 76ers 102 - Spurs 115

Últimas noticias de Portland Trail Blazers

El entrenador del club de Oregon, el brasileño Tiago Splitter, confirmó al USA Today que el experimentado alero Jerami Grant aún no está al 100% de sus problemas de pantorrilla, pero será utilizado el tiempo que sea necesario en este Juego 2.

La NBA incluyó al israelí Deni Avdija entre los tres finalistas al premio Jugador Más Mejorado de la temporada regular, tras dejar 24.2 puntos de media con 6.9 rebotes y 6.7 asistencias, aunado a debutar en el All-Star.

Últimas noticias de San Antonio Spurs

El base Jordan McLaughlin tampoco estará en el segundo desafío ante los Trail Blazers debido a su lesión de tobillo, según confirmó NBC Sports.

Por su parte, el astro francés Victor Wembanyama fue nombrado Jugador Defensivo del Año, así que pudiera lograr un doblete individual histórico si también es elegido MVP, premio para el cual es finalista en la 2025/2026.

Reportes de lesionados de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers: Damian Lillard fuera (tendón de Aquiles).

Spurs: Jordan McLaughlin fuera (tobillo) y David Jones fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan.

Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wemanyama.

Pronóstico SI ES

Los Blazers tienen mucho más talento de lo que muchos creen, y tienen poco que perder enfrentando al segundo sembrado del Oeste. Sin embargo, los texanos son muy fuertes en casa, por lo que, estando con su roster completo, es muy complicado que pierdan este partido.

Resultado: victoria de Spurs.

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