NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers en TV y streaming

Los San Antonio Spurs jugarán en Portland ante los Trail Blazers este viernes, en el Juego 3 de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste, con la incertidumbre de poder contar con su máxima estrella, Victor Wembanyama.

El estelar pívot sufrió un duro golpe en el segundo encuentro y entró en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA. Aunque podría estar disponible según los parámetros de la liga, todo dependerá de la decisión del cuerpo médico de los Spurs.

San Antonio cayó en el segundo encuentro, con marcador 106-103, extrañando a Wembanyama en el cierre del compromiso. Ante esta situación, los jugadores del equipo de los Spurs tienen claro que deben tapar una posible ausencia del francés.

"Sabemos que todos vamos a tener que esforzarnos más", comentó el alero de los Spurs, Devin Vassell, para NBA.com. "Es un vacío enorme que llenar. No podemos dejar que eso nos desanime".

Full Wemby footage from shootaround today. He is questionable for Game 3 tonight with a concussion he suffered in Game 2 on Tuesday night. pic.twitter.com/qtgPZVB6ln — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) April 24, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega San Antonio Spurs vs.

Portland Trail Blazers?

Ciudad: Portland, Estados Unidos

Fecha: viernes 24 de abril.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 25 de abril (España).

Estadio: Moda Center

¿Cómo se podrá ver el Spurs vs. Trail Blazers y en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Amazon Prime Video / NBA League Pass México Exclusivo Streaming Amazon Primer Video / NBA League Pass Resto de Latinoamérica Exclusivo Streaming NBA League Pass España Exclusivo Streaming Amazon Prime Video / DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Trail Blazers y Spurs

Spurs Trail Blazers L | Spurs 103-106 Trail Blazers W | Trail Blazers 106-103 Spurs W | Spurs 111-98 Trail Blazers L | Spurs 111-98 Trail Blazers L | Spurs 118-128 Nuggets W | Trail Blazers 114-110 Suns W | Spurs 139-120 Mavericks W | Trail Blazers 122-110 Kings W | Spurs 112-101 Trail Blazers W | Trail Blazers 116-97 Clippers

Últimas noticias de San Antonio Spurs

El alero de San Antonio, Keldon Johnson, fue nombrado Sexto Hombre del Año de la NBA, en otro premio que se lleva un jugador del equipo esta temporada. El anuncio del premio llegó dos días después de que Victor Wembanyama fuera galardonado como el Jugador Defensivo del Año.

El entrenador de los Spurs dio declaraciones alentadoras sobre Wembanyama. "Se ve bien", dijo el entrenador Mitch Johnson, el jueves. "La actualización es que está siguiendo cada protocolo, está progresando y viajará con el equipo".

Últimas noticias de Portland Trail Blazers

Scoot Henderson, base de los Trail Blazers, ha sido clave en los dos primeros encuentros de la serie y su entrenador, Tiago Splitter, elogió su trabajo. "Está en una etapa en la que ahora es un poco más maduro", dijo Splitter sobre Henderson, de 22 años de edad. "El juego es un poco más lento para él. Está lanzando bien el balón. Trabajó todo el año en su tiro... ahora simplemente está floreciendo y podemos ver al verdadero Scoot Henderson".

Reportes de lesionados de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers: Damian Lillard fuera (tendón de Aquiles).

Spurs: Jordan McLaughlin fuera (tobillo), David Jones fuera (tobillo), Victor Wembanyama duda (conmoción cerebral).

Probables quintetos abridores de Trail Blazers vs. Spurs

Trail Blazers: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan.

Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wembanyama.

Pronóstico SI ES

San Antonio le ganó a los Trail Blazers dos de tres partidos en la ronda regular. Sin embargo, no contar con Wembanyama, quien está en duda para este compromiso, puede ser complicado de manejar para los Trail Blazers. Si juegan sin el francés, Portland puede adelantarse en la serie.

Resultado: victoria de los Trail Blazers.

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