¿Cuándo podrá regresar Victor Wembanyama a los San Antonio Spurs?

Buena parte de las esperanzas de los San Antonio Spurs en esta temporada están sobre el centro francés Victor Wembanyama, quien es uno de los candidatos al MVP. Sin embargo, el europeo tuvo una aparatosa caída en el Juego 2 ante los Portland Trail Blazers y su continuidad está en duda.

El francés tuvo que abandonar el partido, que su equipo perdió 106-103, dejando la serie igualada 1-1. Ahora con la mudanza de la serie a Portland, los aficionados de San Antonio se preguntan cuándo volverá su estrella.

Wembanyama fue diagnosticado posteriormente con una conmoción cerebral y se someterá a más pruebas, cumpliendo el protocolo de la liga en estos casos. El espigado francés cayó y se golpeó en la cabeza con la base del tablero.

En una jugada de uno contra uno, Wembanyama intentó dar un giro ante el base de los Trail Blazers, Jrue Holliday, pero perdió el equilibrio y cayó en el tabloncillo. Ahora, según las políticas de la liga, deberá pasar 48 horas de inactividad.

Tras la aparatosa caída, Wembanyama entró en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA, que tiene varios parámetros.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

¿Cómo funciona el protocolo de conmoción cerebral de la NBA?

Para cuidar la integridad de los jugadores, la NBA tiene un protocolo muy riguroso con respecto a los jugadores que se enfrentan a una posible conmoción cerebral. Las reglas de la liga indican que el jugador debe pasar 24 horas posterior al golpe sin ninguna actividad física.

Luego el jugador no puede regresar a las canchas hasta que hayan pasado al menos 48 horas desde el momento de la lesión. El protocolo de la NBA explica lo siguiente:

El proceso de regreso a la competición implica varios pasos de esfuerzo creciente: desde bicicleta estática, pasando por trote y ejercicios de agilidad, hasta entrenamientos de equipo sin contacto.

Cada etapa de esfuerzo debe ser supervisada directamente por un miembro del personal médico del equipo. En cada paso se realiza un examen neurológico exhaustivo y el jugador debe estar libre de síntomas para avanzar al siguiente. Si aparecen síntomas, debe detenerse hasta que desaparezcan y comenzar de nuevo en el paso anterior.

¿Cuándo puede oficialmente regresar Victor Wembanyama a los Spurs?

Los tiempos dan para que Wembanyama pueda estar disponible este viernes, para el Juego 3 de la serie en Portland. Sin embargo, parece poco probable que los Spurs se adelanten e intenten que su estrella regrese tan pronto después de tan duro golpe.

San Antonio es un equipo muy conservador en este tipo de situaciones, sobre todo tratándose de Wembanyama, la máxima estrella del equipo. Es un jugador de apenas 22 años de edad, con todo un futuro por delante.

Lo más probable es que los Spurs aguarden y lo tengan disponible para el Juego 4 si todo sale de acuerdo a los protocolos de cuidado de la liga. El promedio de días de descanso en estos casos son de 7 a 9 días.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Victor Wembanyama en la NBA?

Wembanyama ha sido un jugador que se ha lesionado en varias ocasiones en apenas tres temporadas en la NBA. Durante la presente campaña se perdió 18 partidos por una lesión en los gemelos y estuvo cerca de no ser candidato a los premios.

Cabe recordar que la NBA exige un total de 65 partidos de los jugadores para que puedan ser candidatos a los galardones que se otorgan después de finalizada la ronda regular.

La lesión más importante de su carrera la del hombro que sufrió en la temporada 2024-2025, por la que se perdió 30 encuentros de ronda regular. En ese momento, no estuvo con los Spurs desde el 20 de febrero de 2025 hasta el 13 de abril.

En total, de acuerdo con Spotrac, se ha perdido 63 partidos en su carrera por lesión. Ha estado fuera por dolencias en el tobillo, en la rodilla, hombro, gemelos y la espalda.

¿Cómo les ha ido a los Spurs sin Victor Wembanyama en la temporada 2025/26?

Todos en la NBA conocen la importancia de Wembanyama en la rotación de los Spurs, siendo uno de los mejores defensores de la liga y uno de los pívots con mejor arsenal ofensivo. Sin embargo, San Antonio sabe cómo es jugar sin el francés.

Durante la ronda regular, los de San Antonio dejaron un récord de 12-6 en los partidos que él se perdió esta temporada. Los problemas de los Spurs en el Juego 2 fueron más en el perímetro que por la ausencia del europeo.

Sin los Spurs quieren ganar sin Wembanyama, De'Aron Fox, Stephon Castle y Dylan Harper tienen que tener grandes porcentajes desde el perímetro.

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