NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers en TV y streaming

Una actuación soberbia de los 76ers en el Juego 5 de la serie de primera ronda del Este ante los Boston Celtics obligó a que la serie se devuelva a Philadelphia, donde intentarán forzar el séptimo y decisivo partido.

Los Celtics, liderados por Jaylen Brown y Jayson Tatum, lideran el emparejamiento 3-2, pero han sido dominados en algunos pasajes de los partidos y hay cierta incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir.

"Obviamente no quieres irte a casa, así que haces lo que sea necesario", comentó el pívot de los Sixers, Joel Embiid, quien colaboró con 33 puntos y ocho asistencias en su segundo partido de la serie. El pívot ha sido determinante en los dos compromisos que ha disputado.

El ex MVP de la NBA se perdió los primeros tres encuentros tras someterse a una apendicectomía a principios de este mes.

"Primero que nada, hay que darles crédito", dijo Jayson Tatum, quien terminó con 24 puntos y 16 rebotes. "Jugaron bien. Y sí, tuvimos algunos tiros con los que nos sentíamos cómodos pero que simplemente no entraron. A veces pasa. Es difícil; no anotar como quieres pone mucha presión en tu defensa, y ellos aprovecharon sus jugadas en el otro extremo".

Joel Embiid viene de una gran actuación en el Juego 5 | David Butler II-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers?

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos.

Fecha: miércoles 15 de abril.

Horario: 8:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:30 p.m. (México DF); 2:30 a.m. del 1 de mayo en España.

Estadio: Xfinity Mobile Arena

¿Cómo se podrá ver el Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBCSN NBA League Pass, Peacock México ESPN NBA League Pass, Disney+ Resto de Latinoamérica ESPN NBA League Pass, Disney+ España Movistar Plus+ NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Celtics y 76ers

Celtics 76ers L | Celtics 97-113 76ers W | 76ers 113-97 Celtics W | Celtics 128-96 76ers L | 76ers 96-128 Celtics W | Celtics 108-100 76ers L | 76ers 100-108 Celtics L | Celtics 97-111 76ers W | 76ers 111-97 Celtics W | Celtics 123-91 76ers L | 76ers 91-123 Celtics

Últimas noticias Boston Celtics

El entrenador de los Boston Celtics le dio crédito al planteamiento de los 76ers en el Juego 5. "Solo hay que tener comprensión y perspectiva. No todo fue malo", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. "Jugamos un baloncesto sólido; ahora enfoquémonos en las cosas en las que tenemos que mejorar y seamos más consistentes en ellas de regreso en Philly".

Los actores de reparto de la rotación de Mazzulla han tenido una buena serie. Payton Pritchard suma 11 asistencias sin pérdidas de balón en los últimos dos juegos, mientras que Neemias Queta capturó 14 rebotes a pesar de la derrota en el Juego 5.

Últimas noticias 76ers

Tyrese Maxey acompañó ofensivamente a Joel Embiid en el Juego 5, consiguiendo 24 puntos. El escolta tiene confianza en que Philadelphia puede avanzar en esta serie ante uno de los favoritos a ganar el título, como es Boston. "Requerirá todo lo que tenemos", dijo Maxey. "Hará falta un esfuerzo incluso mayor al de esta noche"

El técnico de los 76ers, Nick Nurse, utilizó una rotación muy corta para vencer a Boston en el Juego 5. Fue un plan de trabajo de solo 6 jugadores, con los cinco titulares y Quentin Grimes aportando 18 puntos en 24 minutos desde el banquillo.

Reporte de lesionados Celtics y 76ers

Celtics

Sin jugadores lesionados.

76ers

Johni Broome: Fuera por una lesión de rodilla.

Cameron Payne: Fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Probables quintetos abridores de Celtics y 76ers

Boston Celtics: Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Sam Hauser y Neemias Queta.

Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre, Joel Embiid.

Pronóstico SI ES

Con Joel Embiid, la serie ha cambiado totalmente. El interno se recuperó favorablemente después de ser operado del apendice y ha mostrado que cuando está bien, es indetenible. Jugar en casa es un factor importante para que los 76ers igualen la serie.

Resultado: victoria de 76ers

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