El NBA Rising Stars 2026: Quiénes participan y el formato de competencia

Cuando llega el Juego de Estrellas, presenciar el surgimiento de quienes están destinados a ser las luminarias del mañana genera una fascinación especial entre los seguidores de la NBA.

El fin de semana del All Star Game no es solo una competencia para las figuras ya establecidas en la liga, también hay espacio para apreciar al talento emergente. En este 2026, la cita será del 13 al 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Angeles, la novedosa casa de los Clippers.

Este mini torneo combina el talento joven de la liga con los jugadores estelares de la G-League. Desde hace varios años, el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha querido promover la liga de desarrollo, algo que no se había observado en gestiones anteriores.

¿Cómo es el formato de competencia del NBA Rising Stars?

Desde hace par de temporadas el mini torneo establece un formato de eliminación directa. El torneo ha sido criticado por su falta de intensidad en ediciones anteriores, pero hay quienes se entusiasman por la edición del 2026 en Los Angeles.

Participan cuatro equipos y se seleccionan un total de 28 jugadores. De la NBA, participan 21, que incluyen a novatos en su primer año en la liga y también jugadores que tengan dos temporadas de acción.

Siete jugadores son seleccionados de la G-League, tomando en cuenta sus estadísticas y actuaciones recientes. Cuatro leyendas de la NBA eligen y dirigen a los equipos.

Los partidos no tienen un tiempo límite, sino que se juegan por un objetivo de puntos. En las semifinales, el objetivo son los 40 puntos y de ahí se determina el ganador mientras que en la final, son 25 puntos. Esto hace atractivo el tema de la anotación por la explosión ofensiva en la que se convierte el juego.

¿Quiénes son los entrenadores del NBA Rising Stars 2026?

En esta ocasión, la liga incluyó leyendas de la NBA de la misma generación y que tienen una gran amistad entre sí, lo que le dará a la competencia un aliciente interesante.

Vince Carter - Equipo Vince

Tracy McGrady - Equipo T-Mac

Carmelo Anthony - Equipo Melo

Austin Rivers - Equipo G-League

¿Cómo están conformados lo equipos para el NBA Rising Stars 2026?

Los equipos del Rising Stars 2026 ya fueron anunciados y destacan novatos que pueden ser las estrellas del futuro en la liga. Cooper Flagg, estrella de los Dallas Mavericks, es uno de los novatos más esperados en este fin de semana de estrellas.

Equipo Melo: Stephon Castle (Spurs), Cooper Flagg (Mavericks), Donovan Clingan (Trail Blazers), Jeremiah Fears (Pelicans), Dylan Harper (Spurs), Collin Murray-Boyles (Raptors) y Reed Sheppard (Rockets).

Equipo Vince: Matias Buzelis (Bulls), Egor Dëmin (Nets), Cedric Coward (Grizzlies), V.J. Edgecombe (76ers), Kyzhawn George (Wizards), Derik Queen (Pelicans) y Jaylen Wells (Grizzlies).

Equipo T-Mac: Alex Sarr (Wizards), Tre Johnson (Wizards), Kon Knueppel (Hornets), Ajay Mitchell (Thunder), Cam Spencer (Grizzlies), Jalon Tyson (Cavaliers) y Kel’el Ware (Heat).

Equipo Austin: Yang Yanic y Konan Niederhäuser (Clippers), Tristen Newton (RGV Vipers), Alijah Martin (Raptors 905), Ron Harper Jr. (Maine Celtics) y Sean East II (SLC Stars), David Jones García (Austin Spurs).

Más noticias sobre NBA