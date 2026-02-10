¿Quiénes serán los suplentes del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?

El Juego de Estrellas de la NBA 2026, que tendrá su edición 75, representa un espectáculo que tendrá un tono internacional, pues en el nuevo formato de competencia existirá un equipo denominado Team World, con jugadores no nacidos en Estados Unidos.

Los titulares y suplentes ya fueron seleccionados, a través de un sistema que contempla una fórmula de elección bastante particular: 50% fans, 25% jugadores y 25% prensa. De esta manera, la liga quiere que todos los sectores importantes de este deporte se sientan parte de la fiesta.

Para esta edición, el comisionado de la NBA, Adam Silver, tenía la posibilidad de agregar o quitar jugadores suplentes, para poder cumplir con la selección de 16 jugadores estadounidenses y 8 internacionales.

La idea es que el formato sea atractivo y, aunque hay titulares en ambas conferencias, se jugará un pequeño campeonato, en el que participarán tres equipos: dos integrados por jugadores estadounidenses y uno por jugadores internacionales, conocido como Team World.

Es un sistema de competencia todos contra todos, con cuartos de 12 minutos, y los dos mejores equipos avanzarán a una competencia final.

¿Cómo fueron elegidos los suplentes del Juego de Estrellas?

En el caso de los suplentes, fueron elegidos por los entrenadores que son parte de cada una de las 30 franquicias de la NBA. Los votos son secretos para no crear ningún tipo de controversia y fueron anunciados por la liga el 2 de febrero.

Aunque los equipos pueden variar hasta pocos días antes del evento, que se disputará desde el 13 al 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Angeles, casa de los Clippers, hay una lista preliminar de los jugadores que estarán en el evento.

En total, para la conformación de los tres equipos, hay 24 jugadores suplentes, divididos por conferencias.

Conferencia Este: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks) y Jalen Duren (Detroit Pistons).

Conferencia Oeste: Jamal Murray (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Houston Rockets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) y Alperen Şengün (Houston Rockets).

¿Cómo será el equipo del Mundo del Juego de Estrellas de la NBA 2026?

Denominados como Team World, será un equipo que estará compuesto por jugadores no nacidos en Estados Unidos. Esto es una muestra de la internacionalización que ha querido promover la liga desde hace varios años, sobre todo bajo el mandato del comisionado Adam Silver.

En este caso, el Team World será dirigido por Darko Rajakovic, técnico de los Toronto Raptors, nacido en Serbia.

Team World: Nikola Jokic (Serbia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Luka Doncic (Eslovenia), Victor Wembanyama (Francia), Giannis Antetokounmpo (Grecia), Deni Avdija (Serbia), Pascal Siakam (Camerún), Karl-Anthony Towns (República Dominicana) y Jamal Murray (Canadá).

Luka Doncic fue el jugador más votado para el Juego de Estrellas | Brad Penner-Imagn Images

¿Quiénes dirigirán a los equipos de Estados Unidos en el Juego de Estrellas?

El estratega de la histórica temporada de los Detroit Pistons, J. B. Bickerstaff, será el encargado de dirigir al equipo Team USA Stars (Rojo), que cuenta con figuras como Anthony Edwards, Devin Booker, Scottie Barnes, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y Jalen Duren.

Por su parte, el Team USA Stripes (Azul) estará bajo la dirección de Mitch Johnson, de los San Antonio Spurs. Este equipo contará con estrellas del calibre de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard (reemplazo de Giannis) y Norman Powell.

Cabe recordar que todavía estos equipos pueden cambiar y ser agregados otros jugadores si se confirman lesiones.

