NBA en vivo online: Cómo ver Houston Rockets vs. Golden State Warriors en TV y streaming

La espera terminó y Stephen Curry estará de vuelta para uno de los encuentros más emocionantes de la jornada dominical de la NBA, cuando los Houston Rockets visiten a los Golden State Warriors, que tendrán el regreso de su base estelar.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, anunció este sábado que Curry estará de vuelta a la acción, tras una ausencia de meses. “El plan es que juegue”, dijo Kerr. "La ansiedad por el regreso de Curry ha estado latente por un tiempo. ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Por qué debería hacerlo?", agregó el entrenador.

Golden State Warriors star Stephen Curry is expected to be cleared to return on Sunday against the Houston Rockets after missing over two months and 27 consecutive games due to a persistent knee injury, sources tell me and @anthonyVslater. pic.twitter.com/Bvf1L7bFxJ — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

Curry jugó por última vez el 30 de enero, debido a un problema en la rodilla. “Cada vez que entraba a la cancha o intentaba forzar durante ese primer mes, siempre había lo que yo llamo una 'reacción'”, comentó Curry, según el San Francisco Chronicle.

“Tener paciencia fue difícil porque es una de esas lesiones en las que realmente solo tienes que dejar descansar. No hay nada que puedas forzar... Es una experiencia diferente a la mayoría de las lesiones que he tenido”, añadió.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Houston Rockets vs. Golden State Warriors?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos.

Fecha: Domingo 05 de abril.

Horario: 10:15 p.m. (Este de Estados Unidos); 9:15 p.m. (México DF), 4:15 a.m. del 06 de abril (España).

Estadio: Chase Center.

¿Cómo se podrá ver el Rockets vs. Warriors en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos NBC, Telemundo Fubo TV y NBA League Pass México ESPN Disney+ España ESPN Disney+ y NBA League Pass Resto de Latinoamérica DAZN DAZN App

Los resultados de los últimos 5 partidos de Rockets y Warriors

Rockets Warriors W | Rockets 140-106 Jazz L | Warriors 111-118 Cavaliers W | Rockets 119-113 Bucks L | Warriors 113-127 Spurs W | Rockets 111-94 Knicks L | Warriors 93-116 Nuggets W | Rockets 134-102 Pelicans W | Warriors 131-126 Wizards W | Rockets 119-109 Grizzlies W | Warriors 109-106 Nets

Últimas noticias Houston Rockets

Kevin Durant anotó 25 puntos y sigue con su gran momento de forma, en la victoria sobre el Jazz 140-106. Gracias al aporte del veterano los Rockets sumaron su quinta victoria consecutiva y dejan claro que serán un equipo que peleará en los playoffs.

Durant tiene 45 juegos esta temporada anotando al menos 20 puntos con un 50% o más de acierto, una cifra que solo supera Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Oklahoma City Thunder, en toda la liga.

Últimas noticias Golden State Warriors

Stephen Curry se ha perdido 27 partidos de su equipo desde que se lesionó a finales de enero. Como parte de su proceso de recuperación, el base ha estado participando en juegos 5 contra 5 de su equipo en los entrenamientos.

Al Horford seguirá siendo baja para los Warriors. El veterano continúa progresando en su recuperación de una lesión en la pantorrilla; será reevaluado a principios de la próxima semana.

Reporte de lesionados Rockets y Warriors

Rockets: Fred VanVleet fuera (ligamento cruzado), Steven Adams (fuera) cirugía de tobillo.

Warriors: Jimmy Butler fuera (cirugía ligamento cruzado), Al Horford fuera (pantorrilla), Moses Moody fuera (cirugía tendón rotuliano), Gui Santos día a día (molestias en la pelvis).

Probables quintetos abridores Rockets y Warriors

Rockets: Reed Sheppard, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. Alperen Sengun.

Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green, Kristaps Porzingis.

Pronóstico SI

Los Warriors no pasan un buen momento y Curry tendrá minutos limitados. Los Rockets tienen cinco victorias consecutivas, Kevin Durant está en buena forma y tienen una gran ventaja para lograr el triunfo como visitantes.

Resultado: Victoria de los Rockets.

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