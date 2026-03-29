NBA en vivo online: Cómo ver Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Los Lakers tienen 11 victorias en sus últimos 12 compromisos y quieren mantener la racha positiva, cuando este lunes se midan a los Washington Wizards, un equipo que ha ido de menos a más en la temporada y que deja buenas sensaciones para el futuro.

El conjunto dirigido por JJ Redick no podrá contar con Luka Doncic, el máximo anotador de la temporada en la NBA, por haber recibido su falta técnica 16 de la campaña el viernes ante los Brooklyn Nets, lo que establece un encuentro de suspensión.

Doncic es uno de los principales candidatos al MVP de la NBA junto con Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, estrella de los Spurs. Ante la ausencia del esloveno para este partido, el ataque tendrá que ser comandado por Austin Reaves y LeBron James.

Los Lakers se ubican en la tercera posición del Oeste con récord de 48 victorias y 26 derrotas, a 8.0 juegos de los San Antonio Spurs y a 10.0 del líder, el Thunder.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: Lunes 30 de marzo.

Horario: 22:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 20:00 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 31 de marzo (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Wizards vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Spectrum SportsNet Watch TNT, Sling TV, YouTube TV, Hulu+Live TV y NBA League Pass México - Disney+, Amazon Prime y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Wizards y Lakers

Wizards Lakers L | Wizards 126-131 Warriors W | Lakers 116-99 Nets W | Wizards 133-110 Jazz L | Lakers 110-113 Pistons L | Wizards 113-145 Knicks W | Lakers 105-104 Magic L | Wizards 111-132 Thunder W | Lakers 134-126 Heat L | Wizards 95-117 Pistons W | Lakers 124-116 Rockets

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Lo más probable es que Luka Doncic se pierda este encuentro por acumulación de faltas técnicas, aunque su entrenador, JJ Redick, dijo que apelarían la decisión. "Estoy seguro de que la apelaremos", dijo el estratega después del encuentro del viernes ante los Nets.

Doncic explicó el motivo de su falta técnica y el forcejeo ante el jugador de los Brooklyn Nets, Ziaire Williams. "(Williams) me estaba gritando en la cara... tres veces", declaró Doncic tras finalizar el encuentro con 41 puntos en la victoria. "Solo quería salir de allí. Es una falta técnica doble, por supuesto. ¿Qué puedo decir? Ni siquiera hablé; solo quería alejarme. Y dijeron que empujé, que mi empujón fue 'exagerado', lo cual, obviamente, no fue cierto. Y no sé qué más decirles".

Últimas noticias de los Washington Wizards

El centro Alex Sarr sufre una molestia en un dedo del pie y su situación es de revisión diaria. Las horas previas al encuentro serán claves para determinar si podrá estar con el equipo en el difícil desafío de enfrentar a los Lakers.

Los Wizards tienen a grandes estrellas lesionadas como es el caso de Anthony Davis o Trae Young, dos jugadores fundamentales en el plan de reconstrucción de este equipo para el futuro.

Reportes de lesionados de Wizards y Lakers

Wizards: Trae Young fuera (cuádriceps), Anthony Davis fuera (dedo), Alex Sarr duda (dedo)

Lakers: Luka Doncic (suspensión); Rui Hachimura duda (espalda); Maxi Kleber duda (tobillo); Deandre Ayton fuera (espalda) y Adou Thiero fuera (pierna).

Probables quintetos abridores de Wizards y Lakers

Wizards: Tre Johnson, Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Leaky Black, Anthony Gill.

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Jake LaRavia y Jaxson Hayes.

Pronóstico SI ES

El gran momento de los Lakers debe continuar ante los Wizards, a pesar de no contar con Luka Doncic para este partido.

Resultado: victoria de Lakers.

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