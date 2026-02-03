NBA en vivo online: Dónde ver Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets en TV y streaming

Los Angeles Lakers quieren olvidar la pasada derrota ante los New York Knicks, cuando este martes se midan a los Brooklyn Nets como visitantes, en un duelo crucial para el equipo dirigido por JJ Redick para mantener la sexta posición en la Conferencia Oeste.

Los Lakers ahora tienen marca de 29 victorias y 19 derrotas, después de su caída en el Madison Square Garden esta semana, que pudo haber sido el último compromiso disputado en este mítico escenario para LeBron James.

Los Lakers siguen extrañando a Austin Reaves, quien podría regresar para este compromiso. Una tercera opción ofensiva siempre es necesaria y los californianos necesitan más apoyo de su banquillo en estos momentos del calendario.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Washington Wizards?

Ciudad: Nueva York

Fecha: Martes 03 de febrero.

Horario: 8:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF), 2:30 a.m. del 31 de enero (España).

Estadio: Barclays Center, Brooklyn

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs Nets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - NBA League Pass México - NBA League Pass / Amazon Prime Video España DAZN NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Nets

Lakers Nets L | Lakers 100-112 Knicks L | Nets 77-130 Pistons W | Lakers 142-111 Wizards W | Nets 109-99 Jazz L | Lakers 99-129 Cavaliers L | Nets 103-107 Nuggets W | Lakers 129-118 Bulls L | Nets 102-106 Suns W | Lakers 116-110 Mavericks L | Nets 89-126 Clippers

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El del domingo pudo haber sido el último juego de los Lakers sin Austin Reaves. El escolta está listo para regresar a la acción, después de sufrir una distensión en la pantorrilla izquierda. En total, se perdió 19 compromisos. Promedia 26.6 puntos por partido y su regreso será clave para los Lakers en este momento de la temporada.

Últimas noticias de los Brooklyn Nets

Los Nets atraviesan su peor racha de la temporada, con una crisis interna. Han perdido 16 de sus últimos 19 partidos y Michael Porter Jr., su principal figura, no jugó en el último compromiso por motivos personales. Danny Wolf, Egor Demin y Nolan Traore, todos novatos, alinearon en el último encuentro de los de Brooklyn.

Probables quintetos abridores

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James y DeAndre Ayton.

Brooklyn Nets: Drake Powell, Egor Demin, Michael Porter Jr., Terance Mann y Nicolas Claxton.

Reporte de lesionados de Lakers y Wizards

Lakers: Austin Reaves (duda) y Adou Thiero (fuera).

Nets: Zaire Williams (fuera), Noah Clowney (fuera), Haywood Highsmith (fuera).

Pronóstico SI ES

Los Lakers no pueden perder con los Nets, un equipo sumido en una crisis. El regreso de Austin Reaves a los tabloncillos debe ser el motivo principal para conseguir una victoria como visitantes y aligerar un poco el peso de esta gira. Deben ganar por amplio margen.

Resultado: victoria de los Lakers.

