Nicola Jokic es el único jugador en liderar a la NBA en rebotes y asistencias en una temporada

Nikola Jokic volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la NBA, cortesía de una hazaña inédita en el cierre de la ronda regular 2025/2026.

En efecto, el estelar pívot serbio logró algo que ningún jugador había conseguido en la historia de la elitista contienda: terminar liderando la misma en rebotes y asistencias en simultáneo.

El tres veces MVP terminó la campaña con promedios de 12.9 rebotes y 10.7 asistencias por encuentro, superando en ambas categorías a figuras destacadas en dichos renglones, como el interno dominicano de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, mientras que en asistencias hizo lo propio frente a Cade Cunningham, base estrella de los Detroit Pistons, el mejor equipo del Este.

Semejante logro resulta todavía más impactante considerando que, en sus primeras diez temporadas en la National Basketball Association, el Joker nunca había encabezado ninguno de estos apartados estadísticos, en una muestra de su evolución constante y entendimiento del juego, dos aspectos que lo han llevado a redefinir el rol del centro moderno.

Nikola Jokic made HISTORY as the only player to lead the NBA in REB (12.9) and AST (10.7) in the same season 🃏 pic.twitter.com/vM70ZCIBho — Yahoo Sports (@YahooSports) April 13, 2026

Sin dudas, el gigante balcánico continúa consolidando su legado histórico, recordando que recientemente se unió a su ex compañero en Denver, Russell Westbrook, como los únicos de siempre en promediar un triple-doble durante dos zafras consecutivas (RW lo hizo con Oklahoma City Thunder), una marca que habla de su versatilidad y dominio integral de esta disciplina.

Por otro lado, en el último compromiso de la fase regular, disputado ante San Antonio Spurs, el domingo, Jokic tuvo una actuación breve pero suficiente; de hecho, su participación no fue casual ya que debía cumplir con el mínimo de compromisos exigidos por la liga para optar a los galardones individuales. Y lo hizo sin inconvenientes, mostrando eficiencia incluso en tiempo limitado.

En cuanto al rendimiento colectivo, Denver cerró la contienda con una victoria que le permitió asegurar el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Ahora, el equipo del estado de Colorado se prepara para un exigente duelo en la primera ronda de los playoffs frente a los también potentes Minnesota Timberwolves, en una reedición de aquellas épicas Semifinales de Conferencia de 2024, cuando los de Minneapolis superaron en siete desafíos a unos Nuggets que llegaban con la etiqueta de campeones defensores de la competición.

Con Jokic en plan de candidato, nuevamente, al Más Valioso, Denver arriba a la postemporada con la confianza de contar con uno de los jugadores más determinantes y completos que ha visto la NBA en los últimos tiempos.

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