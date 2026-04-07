Nikola Jokic tiene mejores números esta temporada que cuando ganó el MVP en la 2023/24

El dominio de Nikola Jokic en la NBA sigue alcanzando nuevas alturas, motivado a su consistencia en un nivel realmente top, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de la liga en la ultima década.

En efecto, el pívot de los Denver Nuggets no sólo mantiene su casi insuperable "prime"; lo eleva temporada tras temporada, reforzando su candidatura permanente al prestigioso MVP.

Ya en la campaña 2023/2024, la de su tercer Más Valioso de ronda regular, el Joker volvió a dejar huella al guiar a Denver a 57 victorias y asegurar el segundo lugar en la Conferencia Oeste, aunado a registrar 26.4 puntos por encuentro, 12.4 rebotes y 9.0 asistencias, cifras que le valieron la mayor parte de los votos.

Sin embargo, lo realmente llamativo es que el rendimiento actual del serbio supera incluso aquellos números, dado que está firmando una mejor campaña, cortesía de unas medias de 27.9 unidades, 12.9 tableros y 10.8 pases de anotación. Además de asegurar culminar la 2025/2026 con triple-doble global, este incremento refleja un incremento en la ofensiva de Jokic, igual que un impacto pocas veces visto en la generación de juego para un puesto 5.

¿Será el MVP esta temporada? 🃏 pic.twitter.com/kY1UJ5j2yQ — NBA Latam (@NBALatam) April 6, 2026

Paradójicamente y a pesar de este nivel superlativo, el ocho veces All Star no encabeza la carrera por el MVP en este momento, debido a que la cuenta especializada StatMuse lo ubica ubica en el tercer lugar, en una competencia que se ha vuelto especialmente reñida con el base del Oklahoma City Thunder y dueño del galardón en la 2024/2025, Shai Gilgeous-Alexander, y el joven centro de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Aunque la irrupción del canadiense y del gigante francés han captado buena parte de la atención mediática, hay voces en la NBA que continúan respaldando con firmeza las prestaciones del balcánico.

Uno de ellos es Bobby Portis, ala-pívot de los Milwaukee Bucks, quien declaró recientemente a Yahoo Sports su postura sobre el premio, afirmando que solamente Jokic o Wembanyama podrían ganarlo en este ejercicio, mientras que destacó la facilidad con que el astro de los Nuggets aporta en materia de anotación, asistencias y coleccionando triples-dobles.

Con la ronda regular entrando en su tramo decisivo, que nadie dude que la discusión por la principal condecoración individual de la NBA permanece abierta. Lo único claro es que, al margen de la posición en los rankings, Nikola Jokic no deja de redefinir lo que significa la excelencia sostenida en este deporte.

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