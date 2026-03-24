Ningún equipo de la NBA le ofrecerá $50 millones a LeBron James en la agencia libre

LeBron James pudiera estar viviendo sus últimos partidos con la camiseta de Los Angeles Lakers, esto con miras a ir a la agencia libre para firmar el que será su último contrato en la NBA. Sus ganas de retirarse como la leyenda que es, obligará a "El Rey" a sacrificar mucho dinero, bien sea para volver a las filas de los angelinos, o mudarse a equipos como los Golden State Warriors o Cleveland Cavaliers.

La periodista Ramona Shelburne, de ESPN, informó este martes que ningún equipo le ofrecerá a LeBron 50 millones de dólares en salario para la próxima campaña, por lo que si su deseo es seguir activo, por al menos una zafra más, tendrá que conformarse con un sueldo para veterano.

Shelburne agregó que las puertas de los Lakers están abiertas para su regreso, siempre y cuando acepte un sueldo bajo que le permita al equipo reforzarse con al menos una estrella de nivel que acompañe a Luka Doncic y Austin Reaves en el futuro.

Pese a que LeBron quiere también un nuevo contrato que esté a su altura, no es menos cierto que a sus 41 años sabe la realidad del mercado. Por ello, trascendió que los Cavaliers sólo están dispuestos a ofrecerle el contrato mínimo, el cual, debido a sus años de servicio en la NBA, sería de alrededor de 3.6 millones de dólares, según la escala actual de la liga.

Teams aren’t expected to offer LeBron $50M annually in free agency, per @ramonashelburne



The door is open for a return to L.A. if he’s willing to take a pay cut.



(h/t @ohnohedidnt24 , @TheNBABase ) pic.twitter.com/eOLlvDR3XG — NBACentral (@TheDunkCentral) March 23, 2026

Este será un condicionante importante para James, quien está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024 con los Lakers.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Joe Vardon, de The Athletic.

En 22 años en la NBA, James acumula 581,375,548 millones de dólares en ganancias, sólo como parte de sus contratos. Por ello se cree que el dinero no será un condicionante para seguir activo en la NBA. Ganó 169.8 millones de dólares en los Cavaliers, $64 millones con el Miami Heat y ha devengado $347.4 millones en las filas de Los Angeles.

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