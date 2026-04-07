La oferta del Heat que casi aceptan los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los rumores alrededor del futuro de Giannis Antetokounmpo siguen tomando fuerza, tanto que un reciente informe sugiere que su salida de los Milwaukee Bucks estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que se pensaba durante el pasado deadline, rumbo al Miami Heat.

Efectivamente, Shams Charania reveló que la franquicia del estado de Wisconsin evaluó seriamente una propuesta de su par del sur de Florida que incluía piezas jóvenes y valiosas, aunado a múltiples activos a futuro, lo que, sobre el papel, buscaba la directiva que hace vida en el Fiserv Forum.

Entre los nombres de mayor peso que ofrecía el Heat a los Bucks aparecían Tyler Herro, un base con gran capacidad anotadora y una invitación al Juego de Estrellas de la NBA, y el prometedor interno Kel'el Ware, junto con otras piezas y selecciones del draft.

Claro está, el citado periodista fue claro al describir el nivel de interés de Milwaukee en la propuesta de Miami. “Consideraron seriamente la posibilidad de ejecutar el cambio". De hecho, el reporte indica que el 4 de febrero la organización a la que aún representa Antetokounmpo contempló avanzar en las negociaciones, lo que evidencia que el escenario de una salida de su máxima estrella no era descabellado.

On February 4th the Bucks came close to accepting the Miami Heat trade offer for Giannis Antetokounmpo, per @ShamsCharania



- Tyler Herro

- Kel’el Ware

- Multiple draft picks



Ownership decided to hold Antetokounmpo and pursue a stronger offer in the summer pic.twitter.com/wBdAJPSHql — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 7, 2026

"A medida que se acercaba la fecha límite, Minnesota (Timberwolves) y Golden State (Warriors) empezaron a intuir que Milwaukee se quedaría con Giannis, así que ambos equipos siguieron adelante con otros acuerdos", detalló Charania.

Pero aunque la gerencia de los Bucks se planteó en serio ceder los derechos del "Greek Freak" al Heat, la misma decidió frenar cualquier avance en la madrugada del 4 al 5 de febrero y decidió comunicarle a los de Florida que no aceptaría la oferta en ese momento. De ese modo, la estrategia en el Fiserv Forum terminó siendo retener al doble MVP de la NBA con la esperanza de obtener un paquete aún más atractivo en verano.

Por otro lado, la relación entre Giannis y Milwaukee no ha evolucionado de manera positiva; incluso Charania ratificó que se encuentra “fracturada”, una situación que genera incertidumbre de cara a la próxima temporada y que alimenta las opciones de que el 10 veces All Star cambie inéditamente de franquicia.

Resta por conocer si los Bucks dejaron pasar su mejor oportunidad, luego de recibir una sólida propuesta de parte del Heat, en especial considerando que la relación con el astro griego ahora luce deteriorada, así como el factor de que el contrato de este último culmina en 2028, pero puede ser roto en 2027.

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