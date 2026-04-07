El único equipo en el que quiere jugar Giannis Antetokounmpo si sale de los Milwaukee Bucks

La relación entre Milwaukee Bucks y su máxima figura, Giannis Antetokounmpo, atravesó durante la temporada 2025/2026 uno de los episodios más turbulentos que se recuerden recientemente en la NBA.

Es que lo que comenzó como rumores de incomodidad terminó convirtiéndose en una ruptura prácticamente irreversible, cuyos detalles han salido a la luz hace poco en un informe del periodista Shams Charania.

Según Charania, incluso antes del inicio de la campaña, el dos veces MVP de la ronda regular ya había comunicado a la franquicia de Wisconsin su intención de salir. Además, el ala-pívot griego dejó claro que tenía un destino preferido: los New York Knicks.

“Tras varias conversaciones, incluida una reunión a finales de julio en Grecia, país natal de Giannis, en la que los Knicks se convirtieron en el único equipo para el que jugaría aparte de los Bucks, y la negativa de Milwaukee a cambiarlo, Antetokounmpo accedió a darle una oportunidad de nuevo su organización. Sin embargo, su promesa no duró mucho”, escribió Charania.

Giannis Antetokounmpo has informed the Milwaukee Bucks that the New York Knicks are the “only team” he would play for other than Milwaukee, per @ShamsCharania



"Including a meeting in Antetokounmpo's native Greece in late July after which the New York Knicks became the only team… pic.twitter.com/OxwhHXC55T — NBA Base (@TheNBABase) April 7, 2026

Pese a ese intento inicial de continuidad, los resultados deportivos y el ambiente interno agravaron la situación, pues el quinteto del Fiserv Forum sufrió una dura caída de rendimiento en este curso, incluyendo una derrota por 45 puntos ante los Brooklyn Nets, que lo dejó con marca negativa en diciembre. En ese punto, el MVP de las Finales de 2021 y su entorno retomaron la presión para concretar una salida.

El propio heleno confirmó posteriormente los contactos con los Knicks en declaraciones a la periodista Lori Nickel, revelando también el nivel de incertidumbre que vivía en lo personal: "Habían muchos rumores sobre mí. Había mucha incertidumbre, por ambas partes".

La 2025/2026 nunca logró enderezarse; de hecho, los Bucks registraron 13 derrotas por más de 25 puntos, la cifra más alta en su historia, y cerraron con un pobre balance incluso con su estrella en la duela. Ahora con récord de 31-47 y Antetokounmpo fuera por lesión y disparidad de declaraciones sobre la posibilidad de retornar a la acción, los entrenados por Doc Rivers quedaron fuera de los playoffs a finales de marzo, rompiendo una racha de nueve zafras accediendo a dicha etapa.

De ese modo y con solo un año restante en su contrato, todo apunta a que la directiva de Milwaukee ya asume la posibilidad de un traspaso de su astro en el próximo mercado, a sabiendas de que franquicias como Nueva York, Miami Heat y Golden State Warriors mostrarán interés, aunque las limitaciones de activos podrían complicar una eventual operación.

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