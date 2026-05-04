La opinión de Austin Reaves sobre la habilidad de Shai Gilgeous-Alexander de ganar faltas

Hay un aspecto del juego de Shai Gilgeous-Alexander que resalta sobre el resto de jugadores de la NBA y es la capacidad que tiene para generar faltas de sus rivales. Fue el jugador con más visitas a la línea de libres en la temporada con 7.9 por partido.

Pero los Lakers tienen a un jugador similar en ese aspecto. Austin Reaves, estelar escolta de Los Angeles, utiliza también su cuerpo para chocar contra sus rivales y provocar infracciones.

Antes del inicio de las Semifinales de Conferencia entre los Lakers y el Thunder, se le preguntó a Reaves sobre su capacidad y la de Gilgeous-Alexander para forzar faltas.

"Sé que es un tema difícil de tratar porque todo el mundo lo saca de quicio. Él quiere ganar y va a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Si eso implica lanzar 20 tiros libres, que así sea. Si yo lanzara 20 tiros libres, estaría feliz. No creo que haya malas intenciones al intentar ir a la línea de libres", dijo Reaves, quien se recuperó de una lesión y volvió para el Juego 5 ante los Houston Rockets.

Austin Reaves was asked about his and Shai Gilgeous-Alexander's ability to draw fouls.



"I know that's a tough topic to talk about because everybody blows it out of proportion. He wants to win and is gonna do whatever it takes to win. If it's shoot 20 free throws, so be it. If I… pic.twitter.com/tbwaO2i6e4 — Daniel Starkand (@DStarkand) May 3, 2026

Reaves promedió 23.3 puntos por partido, con 5.5 asistencias y 4.7 rebotes por partido en la temporada regular. Sin embargo, no viene de una buena serie en lo individual ante Houston.

A pesar de que promedió 18.5 puntos por partido en dos encuentros ante los Rockets, Reaves lanzó para 16% en triples y 36% en tiros de campo. Para poder competir contra el actual campeón de la NBA, Reaves debe mejorar sus porcentajes.

Lakers y Thunder llegan con bajas importantes

JJ Redick, durante la serie contra Houston, dijo que Luka Doncic no ha tenido progresos importantes en su regreso a las canchas. Hasta ahora, no hay informaciones importantes que hagan pensar que el esloveno podrá estar en acción en los primeros juegos de la serie.

“No ha habido progreso en términos de su trabajo en la cancha”, dijo antes del Juego 4 . “Hizo algunos tiros muy ligeros en Los Angeles antes de que este equipo llegara a Houston, pero todavía hay algún tiempo antes de que podamos empezar a marcar una fecha en el calendario en la que podría volver a la cancha en un juego real”.

El mismo caso sucede en el bando contrario, con Jalen Williams, un anotador eficaz que fue clave para que el Thunder ganara la pasada temporada.

“Creo que su personalidad, una personalidad tan dinámica, puede eclipsar el hecho de que es un competidor implacable”, dijo Mark Daigneault, estratega del Thunder. “Es un gran competidor. Nunca hay un partido en el que no compita. Juega con energía todas las noches. Es un jugador que probablemente le cuesta desconectar. Y eso ayuda al equipo. Ayuda al equipo a mantenerse concentrado. Ayuda al equipo a mantenerse competitivo. Es una gran personalidad en el equipo. Por lo tanto, su presencia a nuestro alrededor es de vital importancia”.

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