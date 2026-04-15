La opinión de LeBron James sobre evitar jugar el Play-In con los Lakers esta temporada

LeBron James cree que es un gran logro de Los Angeles Lakers no haber tenido que jugar el Play-In para acceder a la primera ronda de playoffs de la NBA. A pesar del año plagado de lesiones para el conjunto californiano, el club se ubicó en el cuarto puesto del Oeste y ahora se medirán en una difícil serie ante los Houston Rockets.

James sabe lo que es jugar Play-In y es una presión a la que no quería estar expuesto en este momento de su carrera. El veterano ha jugado un total de 3 partidos de Play-In en su carrera, ganando los tres, en 2021, 2023 y 2024 con los Lakers.

"Estoy feliz porque, después de haber sido participante del maldito Play-In durante algunos años, ahora puedo sentarme en mi sofá con mi copa de vino sabiendo que no tengo que jugar hasta el fin de semana... Simplemente sentarme ahí y disfrutar. Tendré un iPad con el golf y el otro con el Play-In. Estaré muy emocionado. Es perfecto", sonrió James en el podcast Mind of the Game junto con Steve Nash.

LeBron James on finally avoiding the Play-In Tournament this year:



"I am happy because being a participant of the f*cking play-in for some years, that I get to sit back on my couch with my wine knowing I don’t have to play until the weekend... Just sit there and just like enjoy.… pic.twitter.com/Bh3iMgkO9R — NBA Base (@TheNBABase) April 14, 2026

Pero la tranquilidad le durará poco a James, porque se enfrentan a los Houston Rockets de Kevin Durant, sin los dos máximos anotadores de los Lakers en la temporada: Luka Doncic y Austin Reaves.

Aunque el cuerpo médico del equipo hace todo lo posible para que ambos bases estén disponibles, la realidad es que parece una apuesta complicada. James volverá a ser la máxima figura ofensiva de peso y ya demostró que puede hacerlo en el fin de la ronda regular.

LeBron James hace historia con su Jugador de la Semana 70

Los Lakers aseguraron la localía en esta primera serie gracias a James, quien fue clave para que el equipo californiano ganara los tres últimos partidos de la temporada. Su desempeño le permitió ganar el premio Jugador de la Semana por vez 70 en su carrera.

En tres victorias sobre Golden State, Phoenix y Utah, el veterano de 41 años promedió 24.0 puntos con un 56.3% en tiros de campo y un 50.0% en triples, además de 6.0 rebotes, 9.7 asistencias y 3.0 robos en apenas 27.0 minutos por encuentro.

Esta podría ser la última temporada de James con los Lakers, ya que está cumpliendo el último año de su contrato. Despedirse con un título sería un sueño para el veterano, pero para ello debe superar a Houston y luego esperar el regreso de sus compañeros.

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