La polémicas declaraciones de LeBron James sobre haber estado en el Juego de Estrellas en la sede de los Clippers

LeBron James vivió un fin de semana de estrellas especial, pero no por la ciudad donde se disputó, sino porque sigue ampliando su récord con 22 participaciones en el Juego de Estrellas de la NBA.

El veterano de 41 años de edad participó en el evento que se jugó en el Intuit Dome de Los Angeles, la casa de los Clippers, pero dijo que fue para él un partido fuera de casa. Un periodista le preguntó si era especial jugar en la ciudad y dijo que no.

"Nada, porque no estamos en nuestro estadio. Es un partido fuera de casa", explicó James.

Los Clippers y los Lakers compartieron el Crypto.com Arena de Los Angeles hasta 2024, cuando el equipo estrenó el Intuit Dome, un pabellón moderno que tiene capacidad para 18.000 espectadores y cuenta con la comodidad de ofrecer 1.400 baños a sus usuarios.

Mientras en Los Angeles los aficionados de los Lakers alardean por su historia y por sus 17 campeonatos de la NBA, los seguidores de los Clippers tienen que conformarse con hacer gala de su magnífico estadio, uno de los mejores para la práctica de baloncesto en el mundo.

James terminó disputando la final del mini torneo del All Star Game, con el USA Stripes, cayendo 47-21 ante el equipo USA Stars. El veterano terminó con 5 puntos en 6 minutos de acción, pero los aplausos se los llevó Anthony Edwards, quien culminó con el premio MVP gracias a su actuación de 8 puntos en 8 minutos en la final.

LeBron James estuvo en un equipo de veteranos conformado por Kevin Durant (Rockets), Kawhi Leonard (Clippers), Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Donovan Mitchell (Cavs), Brandon Ingram (Pelicans), De’Aaron Fox (Spurs) y Stephen Curry (Warriors, lesionado).

Al final, el Team Stars, conformado por jóvenes figuras de la liga, mostró esa sangre nueva para ganar el mini torneo, en el que también participó el Team World con jugadores internacionales, pero sin poder acceder a la final del evento.

El conjunto en el que participó Edwards estuvo compuesto por Tyrese Maxey (Sixers), Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Chet Holmgren (Thunder) y Jalen Johnson (Hawks).

Este pudo ser el último Juego de Estrellas de James en la liga, ya que este año finaliza contrato con Los Angeles Lakers y no hay conversaciones sobre una renovación. Su futuro sigue en duda, pero su legado en la NBA continúa creciendo.

