¿Por qué Austin Reaves no jugó con los Lakers en el tercer partido de la serie ante Houston Rockets?

Los Angeles Lakers vencieron 112-108 a los Houston Rockets en el Juego 3 de la serie de playoffs de primera ronda en tiempo extra para poner el emparejamiento 3-0 a su favor, sin embargo, minutos antes de comenzar el partido, Austin Reaves estuvo en el calentamiento del equipo, lanzando balones y corriendo, lo que hacía presagiar que estaría en acción con el equipo.

Reaves al final no fue de la partida, ya que, según el periodista Brett Siegel, los Lakers optaron por darle más descanso para recuperarse de su lesión en el oblicuo, siendo su ventaja en la serie una de las razones para no apurar su retorno a la cancha.

Ahora con la serie 3-0 a favor de los Lakers, muy probablemente Reaves y su compañero Luka Doncic, no regresarán a la acción, ya viendo hacia la segunda ronda de los playoffs, en la que seguramente enfrentarán al Oklahoma City Thunder, favorito para volver a ser campeón de la NBA.

Shams Charania, de ESPN, informó antes del inicio de la serie ante Rockets que Reaves estaba descartado para la primera ronda de los playoffs, ya que la lesión en el oblicuo había tardado en sanar. De hecho, el cuerpo médico de los californianos expuso que el jugador estaría fuera de acción de 4 a 6 semanas tras ser diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

Austin Reaves will not play in Game 3 tonight against the Rockets, sources told @ClutchPoints.



After being upgraded to questionable and going through shootaround, the Lakers want to give Reaves extra time to rest and recovery.



Being up 2-0 in the series had a small influence. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 24, 2026

"Fui hacia atrás para buscar un rebote, me sobreextendí un poco y sentí algo. Recibí tratamiento en el entretiempo y pude jugar, lo cual es una buena señal, pero vamos a ver cómo responde el cuerpo", dijo Reaves al momento de lesionarse.

El alero, quien pretende probar la agencia libre de cara a la próxima temporada, finalizó la campaña regular con promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

"Estaba en una posición extraña, estirándose por un balón suelto, y simplemente sintió algo, parece ser algo intercostal, en su espalda, entre las costillas. Pudo seguir jugando y luchó para volver, pero veremos cómo se siente mañana", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, antes de saber que no contará ni con él ni con Doncic por varias semanas.

Hasta ahora ni Reaves ni Doncic han sido extrañados por los Lakers, ya que pese a sus bajas, los Rockets tampoco han podido contar con su estrella Kevin Durant en dos de los tres encuentros.

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