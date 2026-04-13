Austin Reaves se perderá la serie de playoffs ante los Houston Rockets

Si bien Los Angeles Lakers esperan contar con su estrella Luka Doncic durante la serie de playoffs ante los Houston Rockets, no es menos cierto que no podrán tener en cancha a Austin Reaves, quien se uniría a la disciplina del entrenador JJ Redick para la segunda fase de la postemporada.

Shams Charania, de ESPN, informó este lunes que Reaves está descartado para la primera ronda de los playoffs, ya que la lesión en el oblicuo ha tardado en sanar. De hecho, el cuerpo médico de los californianos expuso que el jugador estará fuera de acción de 4 a 6 semanas tras ser diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

Cabe recordar que Reaves sufrió la lesión en la primera mitad de la contundente derrota de los Lakers ante los Oklahoma City Thunder de hace un par de semanas. Los resultados de la resonancia magnética revelaron que el jugador se perdería los primeros duelos de la primera ronda de los playoffs.

According to Shams, Luka Doncic is expected back in L.A. on Tuesday from Spain where he got treatment on his hamstring and will be reevaluated for a possible return later in the first round. Austin Reaves, however, is expected to miss the first round with his oblique injury. — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 13, 2026

"Fui hacia atrás para buscar un rebote, me sobreextendí un poco y sentí algo. Recibí tratamiento en el entretiempo y pude jugar, lo cual es una buena señal, pero vamos a ver cómo responde el cuerpo", dijo Reaves después de la paliza recibida por parte del Thunder.

El alero, quien pretende probar la agencia libre de cara a la próxima temporada, tiene promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

"Estaba en una posición extraña, estirándose por un balón suelto, y simplemente sintió algo, parece ser algo intercostal, en su espalda, entre las costillas. Pudo seguir jugando y luchó para volver, pero veremos cómo se siente mañana", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, antes de saber que no contará ni con él ni con Doncic por varias semanas.

Luka Doncic regresa a Los Angeles Lakers tras su tratamiento en España

Los Angeles Lakers recibirán este martes a su base estrella Luka Doncic tras su viaje a España para someterse a un tratamiento de inyecciones para tratar su lesión en los isquiotibiales que lo dejará al margen en el inicio de la serie de playoffs ante los Houston Rockets.

Shams Charania informó este lunes que el base esloveno tiene previsto regresar este martes a Los Angeles para comenzar su puesta a tono y volver a la acción durante la serie de playoffs ante el equipo de Kevin Durant.

El europeo logró el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se suma a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

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