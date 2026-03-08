¿Por qué LeBron James no jugó con los Lakers ante los New York Knicks?

Los Angeles Lakers no pudieron contar con LeBron James para el juego de este domingo ante los New York Knicks debido a lesiones en el codo y el pie izquierdo que empiezan a causar escozor en el seno de la organización.

Los Lakers anunciaron la baja de James a poco menos de una hora para el inicio del partido ante los Knicks, pese a que el jugador hizo su rutina previa en el Crypto.com Arena de Los Angeles. James, de 41 años, también se perdió la victoria de los Lakers sobre Indiana el viernes debido a lo que el equipo describió como una contusión en el codo izquierdo y artritis en el pie izquierdo.

El Rey ha lidiado con varias lesiones durante la temporada en curso, siendo su ausencia de este domingo la número 20 dentro de los 64 partidos de los Lakers en esta campaña.

Cabe recordar que aunque el máximo anotador de la historia de la NBA está teniendo otra temporada sólida con 21.4 puntos, 7.0 rebotes y 5.6 asistencias por partido, ya no puede ser incluido en su 22º equipo All-NBA consecutivo debido a sus ausencias.

LeBron James (left elbow contusion; left foot arthritis) is ruled OUT against the Knicks, the team announced. pic.twitter.com/tLyz0a9u9z — Yahoo Sports (@YahooSports) March 8, 2026

La semana pasada trascendió que los Lakers, viendo la realidad de James, no está contando con el jugador para la próxima temporada.

Tim MacMahon, de ESPN, dijo el pasado miércoles en el programa Get Up que James seguramente acordará su regreso a Cleveland con los Cavaliers la próxima temporada para protagonizar un "último baile" que le permita despedirse como una leyenda.

"Ahora mismo, en Los Angeles con los Lakers, LeBron James es un invitado en su propia casa", afirmó MacMahon, quien añadió que en las oficinas de los Lakers sólo planean una reconstrucción del roster con Luka Doncic como estrella y Austin Reaves como escudero, al menos para el próximo lustro.

Pese a los rumores que hay con su posible retiro, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

