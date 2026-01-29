La condición que le pusieron los Lakers a LeBron James si quiere regresar la próxima temporada

LeBron James parece estar listo para salir de Los Angeles Lakers después de esta temporada, como agente libre en las postrimerías de su carrera. Sin embargo, si quiere volver a vestir la camiseta de oro y púrpura tendrá que sacrificar mucho dinero para estar en el nuevo roster de la organización.

Según Brian Windhorst, de ESPN, la directiva de los Lakers le hará saber a LeBron que si quiere regresar a la organización la próxima temporada tendrá que bajarse el sueldo sustancialmente, esto para reestructurar el roster con mejores jugadores e intentar ser reales contendores al título de la NBA.

James está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024, y se especula que ya tendría un pie fuera de Los Angeles, teniendo como meta emocional volver a los Cleveland Cavaliers para retirarse con el equipo de sus amores.

The Lakers are potentially going to ask LeBron James to take a “significant” pay cut next season if he wants to return 😳, per @WindhorstESPN



(Via @GetUpESPN / h/t @NBA__Courtside ) pic.twitter.com/Q0bNPl7qMe — NBACentral (@TheDunkCentral) January 29, 2026

No obstante, todo dependerá de qué quieran hacer los Lakers con su roster, ya que si la salida de LeBron conlleva a la confección de una mejor nómina, seguramente no lo veamos volver la próxima campaña.

También está el hecho de las opiniones que tendrían en la directiva con la figura de James, quien ya no tendría ese liderazgo necesario a su edad y que su rendimiento está empeorando con los años.

LeBron tiene promedios de 22 puntos por partido, con 5.9 rebotes, 6.7 asistencias, 50.2% en tiros de campo, 32.1% en triples y 74.8% en tiros libres, guarismos respetables, pero que no sustentan una inversión de más de 50 millones de dólares en salario.

El jugador, además, está meditando su posible retiro, por lo todo dependerá de lo que ocurra en los próximos meses con el equipo y sus intereses familiares.

LeBron James gets emotional after his tribute video in Cleveland.pic.twitter.com/kU1MSP8WAN — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 29, 2026

"Estoy tratando de absorberlo todo, de no dar estos momentos por sentado. Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión definitiva, pero muy bien podría serlo", dijo LeBron después del partido ante los Cavaliers, que le rindieron un homenaje que lo conmovieron al borde de las lágrimas.

Cabe recordar que James ha reiterado que no jugará "uno o dos años más" solo por estar en la cancha. No quiere "irrespetar el juego" jugando a un nivel que no sea de élite. Por ello, se cree que la decisión no será netamente económica, sino de cómo se sienta físicamente y qué pueden hacer los Lakers en el mercado para ser competitivos y luchar por el campeonato.

Más noticias sobre LeBron James