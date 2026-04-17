¿Por qué la NBA le negó a Anthony Edwards ser elegible para el MVP de la NBA?

Anthony Edwards no cumplió con los requisitos que exige la NBA para ser elegible a los premios de la temporada. Por lesiones, el alero de los Timberwolves no pudo jugar los 65 partidos que exige el ente para poder conseguir galardones.

Edwards presentó una apelación tras disputar 60 partidos en la ronda regular, pero su caso fue desestimado. El alero se perdió seis encuentros consecutivos en marzo por una inflamación en la rodilla derecha y cinco de los últimos siete juegos por la misma dolencia.

El alero promedió 28.8 puntos, 5.0 rebotes y 3.7 asistencias, con un 39.9% de acierto en triples. Muchos analistas lo veían como posible candidato al MVP, pero no podrá optar al prestigioso premio que resalta al jugador más importante de la temporada.

El representante de Edwards, Justin Holland, emitió un comunicado. La liga si aceptó las apelaciones de Luka Doncic, de Los Angeles Lakers y de Cade Cunningham, de los Detroit Pistons.

Doncic missed 2 games in December due to the birth of his child abroad and Cunningham had a collapsed lung. Minnesota’s Anthony Edwards filed a challenge as well and his case was advanced to an independent arbitrator, but was denied and is not eligible for awards, sources said. https://t.co/BfkiQH2f2e — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2026

"Anthony y yo agradecemos a la Asociación por apelar su caso", dijo Holland. "Personalmente, estoy un poco confundido por la clemencia otorgada a Cade, quien perdió tiempo por algo que ocurrió en la cancha, y no a Edwards, quien faltó por una infección; pero, al final, ya saben que a Anthony no le afecta esto en absoluto. Estaba molesto por no llegar a los 65, pero no por perderse los premios. Estaba molesto porque significaba que no pudo jugar los 82 partidos, que es lo que siempre intenta hacer por sus compañeros y fans. ¡Saben que lo único que él quiere es un anillo!".

Doncic conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers. Ahora podrá pelear por el máximo premio de la temporada.

Por su parte, Edwards se concentra en su duelo de primera ronda ante los Denver Nuggets, un equipo que terminó la ronda regular encendidos, con 10 victorias consecutivas. Ahora los liderados por Nikola Jokic parten como favoritos para derrotar a los Timberwolves.

Cunningham, por su parte, jugó 63 partidos, pero quedó fuera de acción durante tres semanas tras sufrir un colapso pulmonar el 17 de marzo. La lesión del dos veces All-Star fue considerada una afección médica en lugar de una lesión propia del baloncesto, lo que hizo que la liga le otorgara la oportunidad de optar por los premios.

Más contenido de NBA