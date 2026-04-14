El porcentaje que tienen los Lakers de ganar la serie de playoffs a los Rockets

Los Angeles Lakers tienen un gran compromiso con sus aficionados en estos playoffs de la NBA. Sin embargo, para nadie es un secreto que el conjunto de JJ Redick no estará completo, al menos para el inicio de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets.

Enfrentar a Kevin Durant y compañía sin Luka Doncic y Austin Reaves es un desafío muy importante para LeBron James y el resto de la plantilla del equipo. Los Lakers iniciarán la serie sin sus dos máximos anotadores de la temporada.

De acuerdo con Legion Hoops, los Lakers tienen 86% de probabilidades de quedarse en primera ronda. Obviamente este porcentaje no sería así si el equipo contara con Doncic y Reaves, pero las inoportunas lesiones tienen al club en una situación apremiante.

Doncic regresará el viernes de España después de tratarse su lesión en los isquiotibiales que lo dejará al margen en el inicio de la serie de playoffs ante los Houston Rockets. Aunque hay posibilidades de que regrese en medio del emparejamiento, nada está confirmado.

JUST IN: The Rockets have an 86% chance to eliminate the Lakers in the first round of the NBA playoffs



Lakers essentially have no chance pic.twitter.com/TVxiQjiWd2 — Legion Hoops (@LegionHoops) April 13, 2026

El esloveno se quedó a un partido de cumplir con los 65 juegos necesarios para optar a los premios en la temporada. Viene de conseguir el segundo título de anotación de su carrera, gracias a sus estadísticas de 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos.

Reaves está casi descartado para esta serie. Se trata del segundo mejor anotador de los Lakers en la temporada, con 23.3 puntos por partido. Además, el escolta repartió 5.5 asistencias y tomó 4.7 rebotes por partido.

De los Lakers no avanzar, Reaves podría haber jugado en la temporada regular su último compromiso con los californianos, ya que lo más probable es que no ejerza la opción del último año de contrato y se convierta en agente libre una vez finalizada la presente temporada.

Los Rockets han sido un equipo inestable durante toda la temporada, pero vienen de menos a más y lucen más completos que los Lakers. El equipo de Houston terminó en la quinta posición del Oeste, con récord de 48 y 34.

Además del liderazgo de Durant, los Rockets celebran el buen momento que vive Alperen Sengun. El turco terminó la ronda regular con los mejores números de su carrera, con 23.5 puntos, 10.8 rebotes y 6.2 asistencias.

Los dirigidos por Ime Udoka tienen la tercera mejor defensa de la liga, algo con lo que tendrán que batallar los Lakers sin Doncic y Reaves.

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