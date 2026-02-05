¿Qué pueden ofrecer los Lakers a los Bucks por Giannis Antetokounmpo al finalizar la temporada?

La noticia de que Giannis Antetokounmpo no será cambiado y se mantendrá en los Milwaukee Bucks, al menos, hasta el final de la temporada, no deja de ser algo positivo para Los Angeles Lakers, que buscarán al griego en el mercado de verano.

Los Bucks seguirán negociando a Giannis, pero ya no lo podrán hacer esta temporada porque los cambios quedaron bloqueados a partir del 05 de febrero. Cuando la ventana de movimientos se abra después de finalizada la actual campaña, los Lakers lanzarán una oferta que puede seducir a Milwaukee.

A los Lakers se les abrirá un espacio salarial interesante, después de que LeBron James finalice su contrato esta temporada. El Rey, de 41 años de edad, ganó 52.6 millones de dólares esta temporada y están guardando ese espacio para sumar a Antetokounmpo.

El europeo ganará la temporada que viene $58.4 millones y $62.7 millones en la 2027/2028, esta última siendo una opción de jugador. Números que pueden ser manejados con la salida de James.

Lograr el objetivo de unir a Luka Doncic y a Antetokounmpo no será una tarea fácil, pero es el principal objetivo de la gerencia liderada por Rob Pelinka para el futuro. Saben que con los dos jugadores internacionales pueden lograr campeonatos y deben aprovechar la crisis que tienen los Bucks con el griego.

Giannis y Milwaukee parecen divorciados, después de que el jugador criticara al equipo por su falta de química. De hecho, se habla de que los Bucks no forzarán su regreso a las canchas en esta temporada para que esté sano en el verano y poder cambiarlo.

¿Qué pueden ofrecer los Lakers para alcanzar a Giannis Antetokounmpo?

Obtener a Giannis es algo que cualquier aficionado de los Lakers firmaría, pero el gran sacrificado de la ecuación parece ser Austin Reaves, quien sería la pieza clave para redondear un paquete de cambio que seduzca a los Bucks.

Sacrificar al escolta, sumado a selecciones del Draft de la NBA próximas y colocar a dos jugadores más en el paquete, podría ser el movimiento ideal para los Lakers. Jake LaRavia y Dalton Knecht, dos jugadores con mucho futuro y tres próximas selecciones de primeras rondas puede ser un buen paquete.

Estamos hablando de un cambio por un jugador que ha sido 9 veces seleccionado al Juego de Estrellas, 9 veces seleccionado en el Equipo All NBA, además de ser un doble ganador del MVP y campeón de la NBA en el 2021.

