¿LeBron James y Stephen Curry jugando en el mismo equipo? Ese es el sueño de muchos aficionados de los Golden State Warriors, un equipo que, según los reportes, está interesado en hacerle una oferta al veterano de 41 años de edad en el verano.

A los Warriors parece que no les alcanzará en esta temporada para sobresalir en los playoffs, a pesar de haber ganado el primer partido del Play-In contra Los Angeles Clippers. Curry necesita un compañero que esté a su altura y que pueda contribuir en otro título para la franquicia.

Se agota el tiempo para que ambas estrellas consigan su tan ansiado quinto título en la liga. Curry ganó cuatro con Golden State, mientras que James obtuvo dos conquistas con Miami, una con los Cleveland Cavaliers y una con los Lakers.

LeBron no gana un campeonato desde 2020, cuando lo hizo con un 4-2 en Las Finales frente a su ex equipo, el Miami Heat, en aquella temporada afectada por la pandemia que se jugó en Orlando, mientras que Curry levantó el trofeo por última vez en 2022, cuando obtuvo su primer MVP de las Finales tras vencer a los Boston Celtics.

¿Es el momento ideal para que puedan jugar juntos?

Curry tiene 38 años de edad y, aunque es uno de los jugadores mejores pagados de la liga, ha tenido problemas para mantenerse jugando por las lesiones. James, por su parte, se convertirá en agente libre una vez finalice la temporada y a sus 41 años de edad, le puede seducir el hecho de jugar con el que es considerado el mejor base de la historia.

Tener en un mismo equipo al mejor anotador de todos los tiempos, como lo es James, además del máximo triplero en la historia de la NBA, sería todo un lujo para el entrenador Steve Kerr.

¿Qué han ganado LeBron James y Stephen Curry jugando juntos?

LeBron James y Stephen Curry compartieron equipo en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo ambos elementos fundamentales para que el Team USA derrotara a Francia en la final y consiguiera la medalla de oro.

Fue una especie de "The Last Dance" para ambos, ya que por un tema de edades luce poco probable que ambos puedan llegar para la próxima edición de la máxima cita olímpica, que será en Los Angeles en el 2028.

LeBron James fue nombrado MVP del torneo olímpico, mientras que Curry fue decisivo en la semifinal y la final, anotando 8 triples en el último partido para asegurar la victoria. El jugador de los Lakers promedió 14.2 puntos, 6.8 rebotes y 8.5 asistencias por partido, mientras que el base de los Warriors fue líder del equipo en anotación con 14.8 unidades.

¿Cuántas veces se han enfrentado en playoffs?

De acuerdo con diversas plataformas estadísticas, Curry y James se han enfrentado en 28 ocasiones en postemporada, con 17 victorias para el base y 11 para el alero. A pesar de ser rivales, siempre han tenido una relación de respeto y admiración.

En cuanto a series en las que se han medido, Curry domina con 3 series ganadas, mientras que LeBron tiene dos, incluida la histórica de 2016, cuando logró remontar en Las Finales un déficit de 1-3, para derrotar a los Warriors en un séptimo encuentro.

¿Cuántas veces se han enfrentado en Finales?

De no ser porque Curry se atravesó en la misma época que James en la NBA, el jugador de los Lakers tendría un palmarés más grande en cuanto a títulos se refiere.

Ambas leyendas del baloncesto se han enfrentado en 4 Finales de la NBA consecutivas (2015, 2016, 2017 y 2018), lo cual es un récord histórico para dos jugadores estrellas en la liga. Curry ganó tres de ellas, con un equipo mucho más completo que el de James, con figuras como Kevin Durant, Draymond Green y Klay Thompson en su bando.

¿Quién tiene más premios en la NBA?

En cuanto a premios individuales, la batalla la gana James, siendo cuatro veces MVP de la NBA, 4 veces ganador del Jugador Más Valioso de Las Finales, 20 veces seleccionado al Juego de Estrellas, tres veces MVP del Juego de Estrellas, entre otros galardones.

Curry ha sido nombrado en dos ocasiones como MVP de la ronda regular y en una en Las Finales, en el 2022 ante los Boston Celtics. Tiene 10 invitaciones al Juego de Estrellas y en uno de ellos fue seleccionado como Jugador Más Valioso.

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