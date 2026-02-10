¿Quiénes serán los titulares del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?

La edición 75 del Juego de Estrellas de la NBA marcará un antes y un después en este espectáculo de la mejor liga de baloncesto del mundo, ya que estrenará un formato que promete ser más atractivo y con más enganche en las audiencias con respecto a ediciones anteriores.

El choque de estelares se disputará este domingo 15 de febrero, pero constará con tres noches de eventos, desde el viernes 13. El Intuit Dome, la nueva sede de Los Angeles Clippers, será el escenario en la que se verán a las máximas figuras de la liga.

Desde el 19 de enero se conocen a los titulares para el Juego de Estrellas. Los reservas fueron dados a conocer el 1 de febrero, por lo que hay una gran expectativa al respecto.

¿Quiénes fueron los jugadores que recibieron más votos al Juego de Estrellas de la NBA?

El sistema de competencia de este año tiene establecidos una especie de mini torneo, en el que participarán tres equipos: dos integrados por jugadores estadounidenses y uno por jugadores internacionales, conocido como Team World.

El formato contempla un torneo todos contra todos con cuartos de 12 minutos, y los dos mejores elencos avanzarán a una competencia final.

En ese sentido, como tradicionalmente ocurre, los jugadores fueron elegidos a través de la votación del público. Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, fue el más votado con 3,402,967. El base promedia 32.8 puntos para liderar a toda la NBA en el renglón, con 8.1 rebotes y 8.6 asistencias.

Otro jugador internacional acaparó los votos, pero en la Conferencia del Este. Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, coleccionó 3,218,398 para ser el más votado de su conferencia.

¿Cómo funcionó la votación para el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

Desde hace varios años, la fórmula para elegir a los participantes al Juego de Estrellas de la NBA es la siguiente: 50% fanáticos, 25% jugadores y 25% prensa. Esto ha permitido que los sectores más importantes del juego se sientan partícipes del evento.

El comisionado de la liga, Adam Silver, ha intentado recuperar la vistosidad y el interés del Juego de Estrellas, aunque ha sido una tarea difícil. Bajo el actual formato espera una mejor respuesta y más si se juega en una ciudad tan amante del baloncesto como Los Angeles.

Por primera vez, la votación fue sin determinar las posiciones de los jugadores, algo que hizo que la gente se entusiasmara al poder seleccionar a varios basqueteros de una misma posición.

Los entrenadores de la NBA seleccionaron a los 14 jugadores suplentes, 7 por conferencia, también sin requerir la posición del jugador. El comisionado de la liga podía agregar jugadores debido al formato del actual sistema de competencia, que contempla 16 jugadores estadounidenses y 8 internacionales.

LeBron James fue elegido como suplente para el Juego de Estrellas | Kiyoshi Mio-Imagn Images

¿Cómo serán los quintetos abridores de los equipos involucrados en el Juego de Estrellas de la NBA?

Aunque por problemas de lesiones pueden haber cambios de última hora, sobre todo con Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo, quienes están tocados y no se sabe si llegarán al partido, ya se conocen los titulares de cada conferencia.

Sin embargo, por lesiones los quintetos cambiarán, ya que Stephen Curry, estrella de los Warriors y Shail Gilgeous-Alexander, figura del Oklahoma City Thunder, no estarán en el evento.

Sin embargo, para la historia quedarán estos quintetos, aunque luego puedan cambiar, pero en términos de merecimiento y de votación, son establecidos de la siguiente manera.

Conferencia Este

Jugador Equipo Estadísticas Jalen Brunson New York Knicks 27.1 pts / 3.5 reb / 6.1 ast. Tyrese Maxey Philadelphia 76ers 28.8 pts / 3.7 reb / 6.8 ast. Cade Cunningham Detroit Pistons 25.3 pts / 6.1 reb / 9.6 ast. Jalen Brown Boston Celtics 29.4 pts / 6.5 reb / 3.5 ast. Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 31.2 pts / 11.5 reb / 6.2 ast.

Conferencia Oeste

Jugador Equipo Estadísticas Stephen Curry Golden State Warriors 32.8 pts / 8.1 reb / 8.6 ast. Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 31.8 pts / 5.5 reb / 6.4 ast. Luka Doncic Los Angeles Lakers 27.2 pts / 4.4 reb / 5.8 ast. Victor Wembanyama San Antonio Spurs 23.5 pts / 11.1 reb / 3.4 bloqueos Nikola Jokic Denver Nuggets 25.4 pts / 12.1 reb / 9.1 ast

