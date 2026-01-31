El quinteto abridor de los Lakers si adquieren a Giannis Antetokounmpo

Los Angeels Lakers se preparan para enviar una oferta a los Milwaukee Bucks por Giannis Antetokounmpo, después de los rumores que vinculan al griego con otras organizaciones, previo a la fecha límite de cambios del 05 de febrero.

Un paquete de cambio que incluya a Austin Reaves y selecciones futuras del Draft podría convencer a Milwaukee para soltar a su estrella de 31 años de edad. El equipo de los Bucks necesita una renovación y salir de los 148 millones de dólares que todavía le restan en su contrato podría ser una deicisión acertada de la gerencia.

Este año los Bucks no han competido y el griego se ha quejado de la falta de química dentro de la organización. Actualmente ocupan la décimo segunda posición del Este, con récord de 18 victorias y 28 derrotas.

Si los Lakers logran hacerse de los servicios de Giannis, serían serios candidatos al título y tendrían un plantel digno de competir por la Conferencia del Oeste. En ese sentido, vale la pena repasar cómo quedaría el quinteto de los Lakers con el europeo.

1. Luka Doncic

Seguiría siendo el principal anotador del equipo y el jugador más importante de la rotación ofensiva de J.J. Redick. Sin embargo, con Giannis en la cancha, Doncic tendría más oportunidades para jugar al pick and roll y el juego de adentro hacia afuera le beneficiaría para tener más opciones de lanzar desde la larga distancia. También evitaría ir tanto al aro, lo que le ayudaría en su físico. El esloveno está promediando 33.7 puntos por partido para liderar la NBA en ese apartado.

2. Marcus Smart

Smart seguiría siendo el perro de presa de JJ Redick en el quinteto abridor de los Lakers, con la responsabilidad de defender al mejor tirador del otro equipo y siendo una opción en el perímetro para las labores ofensivas. Es un jugador que le ha dado estabilidad al equipo en esta temporada y es muy importante en la rotación de su entrenador. Con la ausencia de Reaves, que llegaría a Milwaukee en el hipotético cambio, tendría un rol mucho más protagónico.

3. LeBron James

LeBron James tendría la ventaja de jugar en la posición tres, sin arriesgar mucho su físico en labores defensivas. Es algo que le ha ayudado esta temporada a evitar lesiones y con Giannis en la cancha, sería más un jugador del perímetro y del contragolpe. El veterano de 41 años de edad tendría la oportunidad de ganar otro campeonato antes de retirarse.

4. Giannis Antetokounmpo



Giannis Antetokounmpo encajaría como anillo al dedo en este quinteto abridor de los Lakers. Su movilidad en el poste bajo y su capacidad para jugar hacia el aro después de las cortinas le darían otra visión al quinteto de los Lakers. Es uno de los jugadores más explosivos de la NBA y con los Lakers formaría un gran tridente junto con Doncic y LeBron. Ganar un segundo campeonato sería toda una motivación para el griego, así que debe ver con buenos ojos una salida de Milwaukee para llegar a Los Angeles.

5. DeAndre Ayton

Las dos torres de los Lakers cerca del tablero le pondrían las cosas muy complicadas a sus rivales. Ayton es un jugador muy físico, que le ofrece al quinteto de los californianos una protección ideal en la zona defensiva. Está promediando 13.6 puntos con 8.6 rebotes en su primera campaña con la camiseta oro y púrpura.

