El quinteto titular de los Lakers con Kawhi Leonard en la temporada 2026/27

Los Angeles Lakers tienen el reto inmediato de llegar lo más lejos posible esta temporada, pero parece que al equipo californiano le falta algo para poder competir con equipos que están más sólidos y tienen una rotación más amplia que la del entrenador JJ Redick.

El estratega ha tenido que hacer malavares durante toda la campaña con sus jugadores lesionados, sobre todo con la prolongada ausencia de Austin Reaves, que es un jugador clave en su esquema.

Los Lakers son sextos en la Conferencia del Oeste y quizás no le alcanzará este año para conseguir el campeonato. Sin embargo, ya hay planes a futuro y refuerzos que podrían llegar para convertir a este equipo en un conjunto contendor al título.

De acuerdo a diversos rumores, Kawhi Leonard, quien vive un gran momento con los Clippers, podría ser cambiado a los Lakers, tomando en cuenta que terminará contrato con el otro equipo de Los Angeles en 2027 y pueden aprovechar su ficha para obtener selecciones del Draft y jugadores jovenes.

LeBron James será agente libre al finalizar esta campaña y no hay planes de renovación. Es por ello que Leonard entra en los planes de la franquicia californiana.

A continuación, repasamos el quinteto titular de los Lakers para la campaña que viene con la llegada del veterano Leonard.

1. Luka Doncic

La principal estrella del equipo seguirá siendo Luka Doncic, no importa quién llegue. El esloveno es uno de los mejores bases de la NBA y cada vez está más integrado al sistema de JJ Redick. Es líder en anotación en esta temporada, con 32.4 puntos por partido, con 7.7 rebotes y 8.6 asistencias. La función de Leonard seguiría siendo la misma que la de LeBron James, así que no habría que hacer ningún ajuste en ese sentido. Los Lakers seguirían bailando al son del esloveno, su principal arma ofensiva.

2. Austin Reaves

El rol de Reaves seguiría siendo el mismo, como el tercer anotador del equipo. Su tiro de media y larga distancia lo convierten en un jugador fundamental en el futuro de los Lakers. Aunque en muchos paquetes de cambio los otros equipos preguntan por él, si los Lakers quieren ganar deben mantenerlo en la organización. A pesar de los problemas físicos que ha sufrido esta temporada, el escopetero promedia 23.8 puntos, 5.4 rebotes y 4.8 asistencias, los mejores números de su carrera. Ha sido el jugador que más ha evolucionado del roster de los Lakers.

3. Kawhi Leonard

Si se puede mantener sano, Leonard es uno de los jugadores más inteligentes de su posición. Sería el sustituto ideal para LeBron James. Tiene un MVP de las Finales de liga en 2014 y 2019, sabe lo que es jugar en un equipo con mucha presión y podría ser el escudero ideal para Doncic. Promedia 27.9 puntos, con 6.4 rebotes y 5.7 asistencias, en una temporada que está marcando un resurgir en su carrera. A los 34 años de edad está listo para ayudar a los Lakers si se da esa transacción.



4. Rui Hachimura

Es junto con Reaves uno de los jugadores que más ha evolucionado en la plantilla de los Lakers. Se caracteriza por ser muy sacrificado en defensa y aportar buenos minutos en ofensiva. Promedia 11.5 puntos y 3.3 rebotes y su polivalencia es clave para los Lakers. Puede hacer las veces de alero y también ayudar como centro si es necesario. Un jugador de sus características es necesario en todo equipo que quiera salir campeón.

5. Deandre Ayton

En los tableros seguirá Deandre Ayton, una de las grandes contrataciones de los Lakers en los últimos años. Es un centro muy atlético, que sabe jugar de espaldas al aro y que ofrece grandes cortinas para los perimetrales. Promedia 12.8 puntos por partido con 8.3 rebotes. Ha tenido menos protagonismo que en su etapa en los Portland Trail Blazers o los Phoenix Suns y se ha quejado por ello. Pero si quiere ganar debe sacrificarse.

