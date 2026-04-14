Reconocido periodista critica a Luka Doncic: "Cómo LeBron a sus 41 años es más saludable que tú"

Stephen A. Smith volvió a generar debate en el entorno de la NBA, pero esta vez no en contra de LeBron James; sino a favor de él.

De hecho, el polémico analista deportivo lanzó una fuerte crítica hacia los jugadores actuales del baloncesto estadounidense, tomando como referencia la extraordinaria longevidad del Rey, quien a sus 41 años y en su campaña número 23, continúa mostrando un nivel físico y de rendimiento que contrasta con las constantes lesiones de figuras más jóvenes, incluyendo sus compañeros en Los Angeles Lakers, Austin Reaves y Luka Doncic.

Durante un episodio de su programa, The Stephen A. Smith Show, el citado periodista deportivo expresó abiertamente su frustración al comparar la resistencia del veterano alero con la de sus compañeros, algo que resulta preocupante para los estándares de la liga.

"Déjenme decirles algo de lo que la gente debería avergonzarse. Estoy harto de ver a este hombre (LeBron) a los 41 años, ahora en su temporada 23. ¿Cómo es posible que él esté sano y Luka Doncic y Austin Reaves no lo estén? ¿No les da vergüenza?".

Stephen A. Smith questions why a 41-year-old LeBron James is more healthy than Luka and Reaves:



“I’m sick and tired of watching this man at age 41 now in his 23rd year… If the man is known as spending $1.5 million on his body to keep healthy… Why the hell ain’t you doing it?…… pic.twitter.com/03vwz9K0i8 — Legion Hoops (@LegionHoops) April 13, 2026

La situación reciente de los Lakers ha puesto este tema bajo los reflectores, ya que Luka y AR15 han tenido problemas de disponibilidad por cuestiones físicas, incluso es factible que se pierdan el inicio de los playoffs; mientras que James se mantiene activo y competitivo, escenario que ha alimentado un debate recurrente sobre la preparación física y durabilidad en el baloncesto moderno.

Más allá de un caso puntual, el comentarista amplió su crítica hacia toda la NBA, señalando que los jugadores cuentan con recursos suficientes para mantener su condición física al máximo nivel. En su opinión, el problema no radica en la falta de medios, sino en la disciplina y el compromiso individual.

También puso sobre la mesa el aspecto económico, recordando que el salario promedio en la liga supera los 10 millones de dólares anuales, con varias estrellas percibiendo entre 40 y 50 millones por curso. "Ya ganan suficiente dinero si son el jugador promedio de la NBA. El salario medio supera los 10 millones al año. Muchos de ustedes ganan 40 o 50 millones al año".

En esa línea, Smith cuestionó directamente la ética de trabajo de algunas luminarias actuales. "¿Cómo es posible que no puedas cuidar tu cuerpo como lo hace LeBron James? ¡Caramba! ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu dignidad? Me lo pregunto; así lo siento yo".

Pese a ausentarse de los primeros 14 compromisos de la finalizada zafra regular, LBJ totalizó 60 participaciones en la misma, aunado a cosechar 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias, cargando con la ofensiva de Los Angeles en los últimos choques, gracias a los problemas de salud de los mencionados bases.

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