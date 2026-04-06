El récord de Luka Doncic que superó Cooper Flagg en el juego ante los Lakers

Muchos ven el rostro de Cooper Flagg, estrella de los Dallas Mavericks, y recuerdan de inmediato los primeros años de Luka Doncic en la liga. No solo por utilizar la misma camiseta, sino el estilo de juego que ambos tienen como bandera.

Flagg se ha convertido en la principal figura de los Mavericks, con apenas 19 años de edad. Ante las lesiones de jugadores estelares como Kyrie Irving y la salida de Anthony Davis antes de la fecha límite de cambios, el puesto de líder de los Mavs lo ha tomado el novato.

Flagg brilló en la victoria 134-128 de los Mavericks ante los Lakers, aprovechando la ausencia de Doncic, que se recupera de una lesión. El alero anotó 45 puntos, con 8 rebotes y 9 asistencias, para comandar el triunfo de su equipo.

Cooper Flagg passes Luka Dončić (4) for the 2nd-most 30-5-5 games by a teenager in NBA history 🔥



Flagg has more 30-5-5 games than the rest of this year’s rookie class combined (3) 🤯 pic.twitter.com/MRGtDNamQY — Yahoo Sports (@YahooSports) April 6, 2026

Con su actuación, Flagg superó a Luka Doncic (4) en la segunda mayor cantidad de juegos de 30-5-5 (puntos, rebotes y asistencias) por un adolescente en la historia de la NBA. Flagg tiene más juegos de 30-5-5 que el resto de la clase de novatos de este año combinados (3), según Yahoo Sports.

"Jugar contra LeBron es un sueño hecho realidad, un duelo contra alguien así con la carrera que ha tenido, es uno de los más grandes. Es increíble", dijo Flagg, tras la victoria sobre Lakers. "Cuando era pequeño le vi durante toda su carrera. Fue impresionante verle y las cosas que todavía hace ahí fuera".

LeBron James, quien terminó con 30 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias, destacó la temporada que está haciendo el número uno del Draft de la NBA en 2025.

"Le ha salido todo en los dos últimos partidos, pero también ha jugado un baloncesto consistente durante el año, desde principios de temporada hasta donde está hoy, eso es fantástico como fan de él y fan del juego", destacó el veterano de 41 años de edad.

En su primera temporada en la liga, Flagg, oriundo de Maine, promedia 21.1 puntos, 4.6 asistencias, 6.6 rebotes, con 29% en triples y 51% en dobles. Esos números lo llevarán a pelear por el Novato del Año.

Haber salido de Luka Doncic antes de la fecha límite de cambios del año pasado en el movimiento por Anthony Davis generó muchas dudas en la organización de Dallas. Pero su plan de reestructuración a futuro parece estar dando sus dividendos con Flagg como líder de ese proyecto.

Más contenido de NBA