Los récords que logró Cooper Flagg en la NBA para ganar el Novato del Año

Cooper Flagg, estrella de los Dallas Mavericks, terminó consiguiendo el premio al Novato del Año, en una cerrada pelea con Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, quien estuvo cerca de arrebatarle el premio al mejor jugador de primer año en la liga.

Su potencia como anotador le valieron para ganarse el premio. No es común ver que un jugador novato tome las riendas de la ofensiva de su equipo en la NBA, pero Flagg aprovechó la salida de Anthony Davis del equipo y la lesión de Kyrie Irving para manejar a su antojo la ofensiva de los Mavericks, un equipo en reconstrucción.

El alero terminó la temporada con 21.0 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos. Culminó su primer año en la liga con porcentajes de 29% desde los tres puntos, 51% en dobles y 82% en libres.

Esta fue una temporada en la que Flagg dio a conocerse y está llamado a liderar al equipo en las próximas temporadas. Cerró una campaña única y vale la pena repasar algunos de sus récords.

1. Tercer jugador de los Mavericks en ganar el Novato del Año

Flagg ya es visto como una estrella en los Mavericks y sus camisetas se venden muy bien en la ciudad de Dallas. Es lógico, ya que el alero se convirtió en el tercer jugador de la franquicia en ganar este premio, después de Luka Doncic (2019) y el actual entrenador Jason Kidd (1995). Flagg tiene cosas parecidas a las de Luka Doncic en su temporada de novato, aunque su juego es más de potencia que se magia, como es el caso del ahora jugador de los Lakers. Con Kidd como mentor, Flagg puede llegar muy lejos en la NBA.

2. Igualó récord de Michael Jordan

Desde que Michael Jordan lo hizo en su temporada de novato, un jugador de primer año, como es el caso de Flagg, no había liderado a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Sus promedios fueron de 21.0 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos. Culminó su primer año en la liga con porcentajes de 29% desde los tres puntos, 51% en dobles y 82% en libres. En la temporada 1984-1985, Jordan sorprendió a la liga al promediar 28.2 puntos, 6.5 rebotes, 5.9 asistencias y 2.4 robos por partido, para liderar todas las estadísticas de los Chicago Bulls.

3. Flagg superó récord de Luka Doncic

Flagg brilló en la victoria 134-128 de los Mavericks ante los Lakers en la última semana de ronda regular, aprovechando la ausencia de Luka Doncic, quien se perdió ese compromiso por lesión. El alero anotó 45 puntos, con 8 rebotes y 9 asistencias, para comandar el triunfo de su equipo. Con su actuación, Flagg superó a Luka Doncic (4) en la segunda mayor cantidad de juegos de 30-5-5 (puntos, rebotes y asistencias) para un novato en la historia de la NBA. Flagg dejó más juegos de 30-5-5 que el resto de la clase de novatos de este año combinados (3), según Yahoo Sports.

4. El primer novato en anotar más de 50 puntos en un partido

Flagg se convirtió en el primer novato de la historia de la NBA en conseguir 50 o más puntos en un partido. En total consiguió 51, contra el Orlando Magic el pasado 3 de abril. A pesar de su esfuerzo, su equipo cayó 138 - 127. Otro de sus logros en la temporada fue haber jugado contra LeBron James. "Jugar contra LeBron es un sueño hecho realidad, un duelo contra alguien así con la carrera que ha tenido, es uno de los más grandes. Es increíble", dijo Flagg, en la ronda regular. "Cuando era pequeño le vi durante toda su carrera. Fue impresionante verle y las cosas que todavía hace ahí fuera".

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