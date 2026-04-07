El reporte de lesionados de los Lakers para el juego ante Thunder: ¿Jugará LeBron James?

Los Angeles Lakers afrontan un cierre de temporada regular lleno de incertidumbre debido a las constantes lesiones que han afectado a sus principales figuras ofensivas. Es que en la recta final del calendario de NBA los hombres que entrena JJ Redick intentan mantenerse competitivos, a pesar de los problemas de salud de Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart y, en menor medida, LeBron James.

De hecho, el Rey apareció en el reporte médico previo al duelo de este martes frente al Oklahoma City Thunder, ya que ha estado arrastrando molestias por artritis en su pie izquierdo durante toda la campaña, lo que llevó al cuerpo técnico hollywoodense, de la mano del servicio médico del club, a catalogar al veterano alero como “dudoso” para este compromiso en el Crypto.com Arena.

La posible baja de LeBron ante OkC complicaría aún más las aspiraciones de unos Lakers que acaban de perder, momentáneamente, la tercera plaza de la Conferencia Oeste a manos de Denver Nuggets, pero que de ganar dentro de algunas horas retomarán dicho lugar en la tabla. Claro que, de confirmarse la ausencia del máximo anotador de siempre en la NBA, el coach Redick tendría que apoyarse en jugadores de rotación y suplentes, escenario que no genera demasiado optimismo considerando el nivel de un rival contra el que ya se sufrió una estruendosa derrota el jueves pasado, justo cuando Doncic se lesionó el tendón de la corva izquierda y Reaves su oblicuo (cadera).

Lakers injury report for Tuesday: Smart is still out and James is questionable pic.twitter.com/McKOnCiqFL — Dave McMenamin (@mcten) April 7, 2026

Con apenas cuatro partidos restantes en la fase regular, la prioridad de Los Angeles, aunado a cortar su mini racha de dos derrotes y tratar de quedar tercero en su conferencia, es clara: preservar la salud de sus basquetbolistas, luego de saber que no contará al menos hasta los playoffs ni con Luka ni AR15, al tiempo que Smart es duda para el venidero cotejo a raíz de una contusión de tobillo.

Por su parte, el periodista Dave McMenamin agregó que en caso de que James esté disponible versus Oklahoma City, no se descarta que el cuerpo técnico limite su participación para evitar riesgos mayores, así que nombres como Rui Hachimura, Jake LaRavia, Luke Kennard, Deandre Ayton, Jaxson Hayes y Jarred Vanderbilt deberán asumir un inusual protagonismo en el quinteto inicial.

Tras el duelo ante el Thunder, los Lakers cerrarán la contienda clasificatoria con tres compromisos; dos de ellos exigentes: primero visitarán a Golden State Warriors, luego enfrentarán en casa a Phoenix Suns y, finalmente, también recibirán al Utah Jazz.

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