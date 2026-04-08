Los resultados de la resonancia magnética de Victor Wembanyama: ¿Cuándo vuelve a los Spurs?

Los San Antonio Spurs esperan el pronto regreso de Victor Wembanyama, quien está en condición de evaluación diaria, después de sufrir una contusión en las costillas, aunque los resultados de la resonancia magnética no mostraron daños estructurales.

Este miércoles los Spurs se enfrentarán a los Portland Trail Blazers y en el reporte previo al partido, el francés aparece como cuestionable. En lo individual, es importante que Wembanyama pueda regresar para poder optar por el premio al MVP de la ronda regular.

El pívot de 2.24 metros debe jugar al menos 20 minutos en uno de los tres partidos restantes de temporada regular de San Antonio para alcanzar el mínimo de 65 juegos y mantener su elegibilidad para los premios de fin de temporada.

Spurs star Victor Wembanyama (rib contusion) is doubtful to play Wednesday vs. the Trail Blazers, but there's "confidence" he'll play in at least one of San Antonio's final three games in the regular season, per @ShamsCharania.



Wemby needs to appear in one more game for 20-plus… pic.twitter.com/FykvtfoB7o — Yahoo Sports (@YahooSports) April 7, 2026

Wembanyama es candidato tanto al MVP de la temporada como al Jugador Defensivo del año, en una campaña en la que ha sufrido distintas dolencias físicas, que han limitado su cantidad de partidos en la zafra.

En total, el pívot tiene 63 partidos disputados en esta ronda regular. El jugador de 22 años promedia 24.8 puntos y lidera la liga en tapones con 3.1 por partido en su tercera campaña con la camiseta de los Spurs. También colecciona 11.5 rebotes, 3.1 asistencias y 1.0 robos por encuentro, con unos porcentajes de tiro de 51% de campo, 35% en triples y 82% en libres.

Se espera que la lucha por el MVP, en dado caso que Wembanyama cumpla con los requisitos para optar por el premio, sea internacional. El otro candidato fuerte a ganar el premio, Shai Gilgeous-Alexander, es oriundo de Canadá.

La confianza que tiene Wembanyama es impresionante, declarando hace algunas semanas que merece el premio por encima de los otros concursantes.

“Existe un debate. Debería haberlo, pero considero que yo debería encabezar la carrera (al Más Valioso). Estoy tratando de asegurarme de que, al final de la temporada, no quede lugar a dudas”, dijo el espigado jugador europeo.

San Antonio ha pasado este año de ser un equipo limitado a dominar su conferencia, con el segundo puesto del Oeste con récord de 60 victorias y 19 derrotas. Ese cambio drástico en el presente de los Spurs ha sido gracias a contar con el pívot.

Su influencia en ambos costados de la cancha es otro de los fuertes argumentos que tiene para llevarse el premio, siendo élite tanto en el área defensiva como en la ofensiva.

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