Rivales de Lakers creen que Austin Reaves jugará en la primera ronda de los playoffs

Los Houston Rockets serán los primeros rivales de los Lakers en estos playoffs de la NBA. El equipo dirigido por JJ Redick no se quiere quedar fuera en primera ronda por segundo año consecutivo, pero las probabilidades indican que los siderales son los grandes favoritos.

Los Lakers están tocados, con las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves. Muchos reportes indican que el escolta Reaves no estará disponible para esta serie, pero los rivales del equipo californiano creen que el jugador forzará su regreso.

"Los posibles rivales de los Lakers en los playoffs creen que existe la posibilidad de que Austin Reaves regrese 'más pronto que tarde'", dijo Brian Windhorst, periodista especializado en la NBA de ESPN.

"Hay potenciales oponentes de los Lakers en postemporada que sintieron que -basándose en su análisis de la situación- había una mayor probabilidad de que Austin Reaves pudiera jugar más pronto que tarde. Mientras estos equipos se preparaban para enfrentar potencialmente a los Lakers, se han estado preparando ante la posibilidad de que Reaves juegue en algún momento de esa serie de primera ronda", añadió el reportero.

Hay opiniones encontradas en el mundo de la NBA. Esta semana Shams Charania, de ESPN, informó que Reaves está descartado para la primera ronda de los playoffs, ya que ha tenido un contratiempo en su recuperación de su lesión en el oblicuo.

Potential Lakers playoff opponents reportedly believe there is a chance Austin Reaves returns "sooner rather than later," per @WindhorstESPN



"There are potential Laker playoff opponents who felt that it was a better chance -- based on their analysis of the situation -- that… pic.twitter.com/0tMFRjKkvJ — NBA Base (@TheNBABase) April 14, 2026

Según Charania, el tiempo de recuperación de Reaves es de cuatro a seis semanas y en el caso más optimista, podría estar para la segunda ronda. El problema es que hay pocas posibilidades de que los Lakers lleguen a esa instancia sin la ayuda del escolta.

Reaves se lesionó en un partido ante el Oklahoma City Thunder, que pudiera ser su último compromiso con el uniforme de los Lakers. Tiene la opción de jugador por una temporada más, pero hay altas probabilidades de que se convierta en agente libre para buscar un contrato multianual.

El escolta viene de la mejor temporada de su carrera, aunque vivió un año con distintas lesiones. Dejó promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

Luka Doncic se encuentra en una situación parecida a la de Reaves, pero pudiera estar volviendo al equipo en medio de la serie de primera ronda ante los Rockets. El esloveno viajó a España para tratar de su lesión en los isquiotibiales y este viernes estará de vuelta para unirse a los Lakers.

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