Entrenador de Lakers actualiza el estatus de Luka Doncic tras su regreso a las prácticas

Las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves siguen marcando las interrogantes de la serie de playoffs entre Los Angeles Lakers, de JJ Redick, y Houston Rockets.

El base esloveno, quien no estuvo disponible en el primer encuentro del sábado, mismo en el cual los californianos lograron imponerse, tampoco verá acción en el segundo partido programado para este martes, debido a la lesión en el tendón de la corva que arrastra desde el cierre de la ronda regular.

El astro de 27 años continúa en proceso de recuperación, así que el cuerpo técnico que lidera Reddick ha decidido no apresurar su regreso. De hecho, la franquicia de púrpura y oro confirmó oficialmente en su reporte que ni Luka ni Reaves, quien se mantiene fuera por una molestia en el oblicuo, se uniformarán.

Luka Doncic back on the Lakers practice court pic.twitter.com/YTHIO6Wdo8 — Dave McMenamin (@mcten) April 20, 2026

No obstante, hay señales positivas en torno a Doncic. El balcánico ya se reincorporó parcialmente a las prácticas de los Lakers el lunes, participando en algunas dinámicas de tiro y movimiento de balón; por ende, su presencia en el entrenamiento ha sido vista como un paso importante hacia su eventual retorno a la competencia en estos playoffs.

No en vano, Redick valoró de forma muy positiva el impacto para el grupo de parte de su mayor anotador del curso, al margen de no estar en condiciones de jugar. “Oh, ha sido genial. Realmente genial; sin duda. Tomó rebotes y pasó el balón en algunos ejercicios de tiro", detalló el coach en un video que difundió Yahoo Sports.

Aunque el ex Dallas Mavericks todavía no ha podido integrarse de lleno en las sesiones de prácticas, su evolución mantiene cierto optimismo dentro de la organización de Hollywood. Hay que recordar que el Wonder Boy viajó recientemente a Europa para someterse a un tratamiento especializado, con el objetivo de acelerar su recuperación y volver en el momento más determinante de la postemporada.

“It’s been really nice. He definitely rebounded and passed on some shooting drills. … Having the group together two out of the last three days has been really nice.” - JJ Redick on having Luka Doncic back at the practice facility pic.twitter.com/AJbah6cSVQ — Dave McMenamin (@mcten) April 20, 2026

Por otro lado, Luka acompañó al equipo desde el banquillo durante el Juego 1 versus Houston, mostrando apoyo constante a sus compañeros, en una prueba de liderazgo fuera de la cancha que puede servir de motivación. “Creo que tener al grupo junto en los últimos tres días ha sido muy positivo”, reconoció JJ.

Por ahora, la responsabilidad recae en figuras como LeBron James, quien lidera a los Lakers en busca de ampliar la ventaja en la serie, mientras se sigue atento a la evolución de Doncic y Reaves, con la esperanza de contar con sendos talentos en algún punto de los playoffs.

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