Stephen Curry da actualización sobre su lesión: "Necesito un poco más de tiempo"

Los aficionados de los Golden State Warriors esperan impacientes por el regreso de su máxima estrella, Stephen Curry, quien se ha perdido los últimos 10 partidos de su equipo. En ese lapso, el equipo dirigido por Steve Kerr tiene récord de 4 y 6 y el regreso del base no está cerca.

“Va a ser un poco más de tiempo. Ahora mismo, con esto, se trata de ir día a día, ¿puedes acumular días buenos? Lo he hecho. Con suerte, podrán soltarme en la cancha pronto y espero volver más temprano que tarde... Esta es una lesión extraña. Es algo impredecible cómo sanará”, dijo Curry al periodista Anthony Slater de ESPN, después de caer ante los Lakers el sábado.

Curry detalló que todavía no ha tenido trabajo en la cancha en el proceso de recuperación de la rodilla. Ha ido evolucionando en las cargas de trabajo, pero aún no ha tomado el balón.

La situación de los Warriors es complicada, ya que tampoco tienen a Jimmy Butler. Actualmente ocupan el octavo puesto del Oeste, con 2.5 juegos de diferencia con los Portland Trail Blazers en la lucha por el Play-In.

Hace semanas surgieron rumores de la posibilidad de que Curry se pierda el resto de la temporada, pero su técnico descartó esa posibilidad.

"No vamos a hacer ninguna tontería con Curry, obviamente", dijo Kerr a 95.7 The Game hace algunos días. "Lo estamos protegiendo. Pero en cuanto se recupere, jugará. De eso se trata. Tenemos mucho en juego. Estamos en la pelea por los playoffs. Esta lesión nos ha estado molestando. No es algo que vaya a perjudicarlo el año que viene si lo ponemos en la cancha ahora".

Curry, el máximo anotador de triples en la historia de la NBA, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta zafra.

El base es una leyenda para la organización y el contrato más alto del equipo, ya que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.

"Me siento bien", dijo Curry, de 37 años de edad. "Es decir, no está yendo como quería, pero creo que vamos por buen camino para volver lo antes posible".

Los Warriors necesitan que su principal figura se recupere para luchar en los playoffs, pero todo dependerá de la evolución de la rodilla.

Más contenido de NBA