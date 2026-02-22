Warriors anuncian si Stephen Curry se perderá el resto de la temporada por lesión

Stephen Curry está actualmente fuera de acción por una lesión de rodilla que será reevaluada la próxima semana para saber con exactitud cuándo podrá volver al quinteto titular de los Golden State Warriors.

Ante la incertidumbre que rodea a las molestias de Curry, se entrevió que el jugador podría ser dado de baja por lo que resta de temporada, algo que el entrenador Steve Kerr quiso aclarar de cara a lo que será la postemporada. Este domingo el equipo amaneció en los puestos que dan acceso al torneo Play-In en la Conferencia del Oeste, con marca de 29-27.

"No vamos a hacer ninguna tontería con Curry, obviamente", dijo Kerr a 95.7 The Game. "Lo estamos protegiendo. Pero en cuanto se recupere, jugará. De eso se trata. Tenemos mucho en juego. Estamos en la pelea por los playoffs. Esta lesión nos ha estado molestando. No es algo que vaya a perjudicarlo el año que viene si lo ponemos en la cancha ahora".

"Es solo gestión de lesiones. En cuanto se recupere y esté listo para jugar, estará en el campo", aseguró el técnico, echando por tierra los rumores de que no jugará más en la temporada 2025/26.

Curry, por su parte, habló con Dalton Johnson de NBC Sports Bay Area y compartió una actualización sobre su salud. "Me siento bien", dijo Curry. "Es decir, no está yendo como quería, pero creo que vamos por buen camino para volver lo antes posible".

"Obviamente, me encantaría jugar ahora mismo", prosiguió Curry. "Si estás sano, puedes jugar. Voy por buen camino y espero que no pase mucho tiempo más".

Curry, a sus 37 años de edad, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña, en la que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.

El armador tiene planeado ganar 62.5 millones de dólares en la temporada 2026/27, en la que podría ser su temporada de retiro de la NBA.

Si su recuperación se extiende hasta el 5 de marzo, estos son los partidos de los Warriors que se vería obligado a ver desde la banca:

Domingo, 22 de febrero: vs. Denver Nuggets

Martes, 24 de febrero: en New Orleans Pelicans

Miércoles, 25 de febrero: en Memphis Grizzlies

Sábado, 28 de febrero: vs. Los Angeles Lakers

Lunes, 2 de marzo: vs. Los Angeles Clippers

Jueves, 5 de marzo: en Houston Rockets

